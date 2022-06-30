出現「假手錶、中國製造」台詞！秀智新劇《安娜》在中國引發爭議，韓網友：「又要抵制了嗎」

由秀智、鄭恩彩、金準韓、朴藝瑛主演的新劇《安娜》在24日首播，該劇講述一個女人以細小的謊言開始，一個女子完全變成了另一個人，逐漸過上完全不同人生的故事。

在第1集中，裕美（秀智 飾）從賢珠（鄭恩彩 飾）那裡收到一隻手錶，賢珠對她說：「這是個瑞士的牌子，我就只戴過一次。」之後...裕美把手錶賣掉，售貨員說：「這是您購買的嗎？」裕美表示是收到的禮物，售貨員：「這位顧客！4～5年曾爆過這是假貨的大新聞，您不知道嗎？從中國製造後送到瑞士加個螺絲，就冒充是瑞士製造，把原價10萬元的假貨作價成800萬、千萬元，結果被揭穿了。」



因為出現「這是假手錶、中國製造」的台詞，在微博上「#裴秀智新電視劇安娜爭議#」也登上熱搜，展開激烈的爭論。



第2集中，裕美的前輩智媛（朴藝瑛 飾）對她說：「我被派到中國上海了。」裕美：「中國嗎？」智媛說道：「中國最近不是很火嗎？所以就使喚我這種沒有背景的職員。」這也被認為是沒有背景的人，才會被派到中國。



相關事件也在韓網引發熱烈討論，韓網友紛紛表示：「人家這是現實考證過的」、「花了錢再看啊」、「沒有比這個更好笑的笑話了」、「他們的假貨市場不是很大嗎」、「麻煩掌櫃們承認事實」、「說得太中肯了嗎」、「我得去看《安娜》了」、「《安娜》超級有趣，一定要看」、「又要抵制了嗎」、「非法看《安娜》的人 哈哈哈哈」等等。



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