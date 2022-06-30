出现「假手表、中国制造」台词！秀智新剧《安娜》在中国引发争议，韩网友：「又要抵制了吗」

由秀智、郑恩彩、金准韩、朴艺瑛主演的新剧《安娜》在24日首播，该剧讲述一个女人以细小的谎言开始，一个女子完全变成了另一个人，逐渐过上完全不同人生的故事。

在第1集中，裕美（秀智 饰）从贤珠（郑恩彩 饰）那里收到一只手表，贤珠对她说：「这是个瑞士的牌子，我就只戴过一次。」之后...裕美把手表卖掉，售货员说：「这是您购买的吗？」裕美表示是收到的礼物，售货员：「这位顾客！4～5年曾爆过这是假货的大新闻，您不知道吗？从中国制造后送到瑞士加个螺丝，就冒充是瑞士制造，把原价10万元的假货作价成800万、千万元，结果被揭穿了。」



因为出现「这是假手表、中国制造」的台词，在微博上「#裴秀智新电视剧安娜争议#」也登上热搜，展开激烈的争论。



第2集中，裕美的前辈智媛（朴艺瑛 饰）对她说：「我被派到中国上海了。」裕美：「中国吗？」智媛说道：「中国最近不是很火吗？所以就使唤我这种没有背景的职员。」这也被认为是没有背景的人，才会被派到中国。



相关事件也在韩网引发热烈讨论，韩网友纷纷表示：「人家这是现实考证过的」、「花了钱再看啊」、「没有比这个更好笑的笑话了」、「他们的假货市场不是很大吗」、「麻烦掌柜们承认事实」、「说得太中肯了吗」、「我得去看《安娜》了」、「《安娜》超级有趣，一定要看」、「又要抵制了吗」、「非法看《安娜》的人 哈哈哈哈」等等。



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