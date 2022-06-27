最近很多以女一為首的大女主韓劇！《吳秀才、柔美、夏娃、安娜》你正在追的是哪一部呢～

各式各樣的題材都有！《為何是吳秀才》、《柔美的細胞小將2》、《夏娃的醜聞》、《安娜》…等等，評價都很不錯。

近期出現了許多評價不錯的 on 檔韓劇，也有很多部是以女一號為首的大女主韓劇！不僅讓追劇時爽度十足，也讓大眾更能將自身感受代入劇中角色，引發更多的共鳴感。

*大女主電視劇：意指女主角排在宣傳的第一人，是故事的核心人物，通常有別於以往柔弱形象，性格獨立或氣勢強，捍衛自身信念的女主角。

▼徐玄振主演的《為何是吳秀才》不僅在收視率還是話題性都有相當優秀的成績，徐玄振所飾演的吳秀才律師，即使一次次在困境中跌落谷底，卻都能夠以自身卓越的能力，再次爬起，不停地挑戰眼前的難關。



▼金高銀主演的《柔美的細胞小將2》是在網上擁有相當高討論度的人氣漫改劇，並非有狗血或是懸疑的劇情，而是以工作、戀愛等日常生活的互動，引發許多觀眾的共鳴感，最重要的是用擬人化的細胞們來表現出人物性格和心理戲，逗趣幽默又可愛的呈現方式，獲得許多人的喜愛。



▼徐睿知主演的《夏娃的醜聞》從開播前就引發熱烈討論，大耍心機且謀劃多年只為復仇的女主人設，也讓大眾很好奇徐睿知重新復出後的表現，雖然目前針對劇本評價偏向兩極化，但主演們的演技都很棒，尤其是另一位女主演裕善也是氣勢相當強大的角色，收視率也是往上升趨勢。



▼秀智主演的《安娜》在開播兩集後受到許多演技上的稱讚，沒有被她精緻完美的臉孔給埋沒，這一次她飾演的「裕美 / 安娜」，成功在自身演技上獲得大眾的肯定，人人都會說謊，而她用謊言所開啟的虛假人生，背後又是她努力換來的成果，雖然知道說謊是不對的，卻又有很多觀眾想為她加油，也為她一次次差點被揭穿的瞬間，而感到心驚膽戰…。



▼此外，也特別提一下即將在6月29日首播的《非常律師禹英禑》，演技備受肯定的朴恩斌主演，這次她將挑戰的角色，是勇闖「白龍律師事務所」的新進律師－禹英禑。擁有超高智商、過目不忘能力的天才，因自閉症障礙缺乏社交能力的她，能否克服萬難成為理想中的獨立律師呢？



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