最近很多以女一为首的大女主韩剧！《吴秀才、柔美、夏娃、安娜》你正在追的是哪一部呢～

各式各样的题材都有！《为何是吴秀才》、《柔美的细胞小将2》、《夏娃的丑闻》、《安娜》…等等，评价都很不错。

近期出现了许多评价不错的 on 档韩剧，也有很多部是以女一号为首的大女主韩剧！不仅让追剧时爽度十足，也让大众更能将自身感受代入剧中角色，引发更多的共鸣感。

*大女主电视剧：意指女主角排在宣传的第一人，是故事的核心人物，通常有别於以往柔弱形象，性格独立或气势强，捍卫自身信念的女主角。

▼徐玄振主演的《为何是吴秀才》不仅在收视率还是话题性都有相当优秀的成绩，徐玄振所饰演的吴秀才律师，即使一次次在困境中跌落谷底，却都能够以自身卓越的能力，再次爬起，不停地挑战眼前的难关。



▼金高银主演的《柔美的细胞小将2》是在网上拥有相当高讨论度的人气漫改剧，并非有狗血或是悬疑的剧情，而是以工作、恋爱等日常生活的互动，引发许多观众的共鸣感，最重要的是用拟人化的细胞们来表现出人物性格和心理戏，逗趣幽默又可爱的呈现方式，获得许多人的喜爱。



▼徐睿知主演的《夏娃的丑闻》从开播前就引发热烈讨论，大耍心机且谋划多年只为复仇的女主人设，也让大众很好奇徐睿知重新复出后的表现，虽然目前针对剧本评价偏向两极化，但主演们的演技都很棒，尤其是另一位女主演裕善也是气势相当强大的角色，收视率也是往上升趋势。



▼秀智主演的《安娜》在开播两集后受到许多演技上的称赞，没有被她精致完美的脸孔给埋没，这一次她饰演的「裕美 / 安娜」，成功在自身演技上获得大众的肯定，人人都会说谎，而她用谎言所开启的虚假人生，背后又是她努力换来的成果，虽然知道说谎是不对的，却又有很多观众想为她加油，也为她一次次差点被揭穿的瞬间，而感到心惊胆战…。



▼此外，也特别提一下即将在6月29日首播的《非常律师禹英禑》，演技备受肯定的朴恩斌主演，这次她将挑战的角色，是勇闯「白龙律师事务所」的新进律师－禹英禑。拥有超高智商、过目不忘能力的天才，因自闭症障碍缺乏社交能力的她，能否克服万难成为理想中的独立律师呢？



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