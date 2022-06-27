【分集劇情】《還魂》落壽接受拜師前約法三章，張煜氣門被封原因終於公開！（ep.3）

tvN奇幻新劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，上週六播出的第3集裡張煜（李宰旭 飾）開始跟落壽（庭沼珉 飾）學習法術，但隨著氣門打通，可怕的危險也在步步逼近......！

*以下內容包含第3集關鍵劇情！



張煜的身世

張強封住兒子的氣門並非出於綠帽，而是為了保護他：先王已逝、弟弟繼位，如果被人發現先王還有真正的子嗣，必定將引來血光之災。 他認為對張煜來說，最安全的方法就是無能無為地度過一生，千萬不要去探尋自己的命運。



但張煜對此一無所知，對於學習法術充滿期待。 得知落壽的苦肉計是真的為他賭上性命，張煜心中生出了別樣的情愫：從來只有忽視他希冀的人，而為他奮不顧身的，落夀是第一個。



朴進把張強的劍還給張煜，但也把他趕出松林，責令永遠不得入內。 許琰救張煜時順便輸送了10年功力的真氣，但張煜因為不懂呼吸法而無法使用，落壽於是提議去刺探同為徐氏家族的徐律。

徐律的呼吸

落壽和張煜一起盯著徐律觀察，被發現後只好謊稱無德（落壽）對徐律有意。 落壽順勢跟著徐律進進出出，抓緊機會摸他的身水源，小心機全都被徐律看穿。 落壽發現徐律隨身帶著那枚號角，明白徐律並沒有忘記她。



落壽的條件

落壽心知自己與松林有滅族之仇，接受張煜拜師前與他約法三章：一則不可告訴外人，二則師徒關係只到他練至最高境界、落壽恢復力量為止，之後分道揚鑣。



陳武的計謀

陳武（趙在允 飾）原本只是被張強收留的小喽囉，20年前為了幫張強與先王換回靈魂而被授予還魂術，如今在宮中安插還魂人替他工作，還抓來無辜平民供暴走的還魂人吸取元氣，十分殘忍。



下集預告裡，世子在師傅陳武的慫恿下要求與張煜比武、由勝者拿走張強的劍，張煜為證明氣魄硬著頭皮應戰。 落壽雖然擔心，但也相信弟子會再次達成目標。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞