【分集剧情】《还魂》落寿接受拜师前约法三章，张煜气门被封原因终於公开！（ep.3）

tvN奇幻新剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，上周六播出的第3集里张煜（李宰旭 饰）开始跟落寿（庭沼珉 饰）学习法术，但随著气门打通，可怕的危险也在步步逼近......！

*以下内容包含第3集关键剧情！



张煜的身世

张强封住儿子的气门并非出於绿帽，而是为了保护他：先王已逝、弟弟继位，如果被人发现先王还有真正的子嗣，必定将引来血光之灾。 他认为对张煜来说，最安全的方法就是无能无为地度过一生，千万不要去探寻自己的命运。



但张煜对此一无所知，对於学习法术充满期待。 得知落寿的苦肉计是真的为他赌上性命，张煜心中生出了别样的情愫：从来只有忽视他希冀的人，而为他奋不顾身的，落夀是第一个。



朴进把张强的剑还给张煜，但也把他赶出松林，责令永远不得入内。 许琰救张煜时顺便输送了10年功力的真气，但张煜因为不懂呼吸法而无法使用，落寿於是提议去刺探同为徐氏家族的徐律。

徐律的呼吸

落寿和张煜一起盯著徐律观察，被发现后只好谎称无德（落寿）对徐律有意。 落寿顺势跟著徐律进进出出，抓紧机会摸他的身水源，小心机全都被徐律看穿。 落寿发现徐律随身带著那枚号角，明白徐律并没有忘记她。



落寿的条件

落寿心知自己与松林有灭族之仇，接受张煜拜师前与他约法三章：一则不可告诉外人，二则师徒关系只到他练至最高境界、落寿恢复力量为止，之后分道扬镳。



陈武的计谋

陈武（赵在允 饰）原本只是被张强收留的小喽罗，20年前为了帮张强与先王换回灵魂而被授予还魂术，如今在宫中安插还魂人替他工作，还抓来无辜平民供暴走的还魂人吸取元气，十分残忍。



下集预告里，世子在师傅陈武的怂恿下要求与张煜比武、由胜者拿走张强的剑，张煜为证明气魄硬著头皮应战。 落寿虽然担心，但也相信弟子会再次达成目标。



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