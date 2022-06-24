少女時代進行新團綜《少時貪探》會議！Sunny整場「發懵」，讓秀英大喊：「這裡請來瓶酒」

少女時代將在8月發行新專輯，為了紀念出道15周年的完整體回歸，她們也準備各種活動，其中之一就是團綜《少時貪探》。

公開的最新預告中，是2月時成員們聚在一起開會。製作組：「關於綜藝大家就充分討論一下吧！」 Tiffany 先發表內部會議的結論：「我們之間組隊、小組運動好像也挺有意思的，也想做脫口秀、睡衣 Party。」她還自備平板電腦，不愧是黃秘書！



秀英提議：「尋找記憶中的人物！」結果...馬上被孝淵否決：「不行！要找誰啊？這種沒意思的。」秀英就舉例：「鎬童歐爸～」俞利就回：「去了要說什麼啊？」其他人也笑了出來 XD



俞利又說：「說一下我們討厭的 concept 吧！」潤娥說：「討厭個人技、討厭撒嬌、討厭提起以前的事。」成員們都超有同感，潤娥接著說：「我們變了呀～」之後詢問「點子銀行」 Sunny 的意見，但她一直發懵，秀英就大喊：「這裡請來瓶酒。」



Sunny 就說：「如果有想要我們做的，就跟我們說就好了。」秀英：「如果這樣的話，我們為什麼要開會？」最後太妍也整理：「畢竟是15週年，比起假模假樣的，自然一點會更舒服吧！與出道初期不同的，也有經歷的歷練才能展現出來的魅力。」已經開始期待姊姊們的化學反應啦！



而《少時貪探》將在7月5日播出，SONE們一定都很期待吧～

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