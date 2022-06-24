少女时代进行新团综《少时贪探》会议！Sunny整场「发懵」，让秀英大喊：「这里请来瓶酒」

少女时代将在8月发行新专辑，为了纪念出道15周年的完整体回归，她们也准备各种活动，其中之一就是团综《少时贪探》。

公开的最新预告中，是2月时成员们聚在一起开会。制作组：「关於综艺大家就充分讨论一下吧！」 Tiffany 先发表内部会议的结论：「我们之间组队、小组运动好像也挺有意思的，也想做脱口秀、睡衣 Party。」她还自备平板电脑，不愧是黄秘书！



秀英提议：「寻找记忆中的人物！」结果...马上被孝渊否决：「不行！要找谁啊？这种没意思的。」秀英就举例：「镐童欧爸～」俞利就回：「去了要说什么啊？」其他人也笑了出来 XD



俞利又说：「说一下我们讨厌的 concept 吧！」润娥说：「讨厌个人技、讨厌撒娇、讨厌提起以前的事。」成员们都超有同感，润娥接著说：「我们变了呀～」之后询问「点子银行」 Sunny 的意见，但她一直发懵，秀英就大喊：「这里请来瓶酒。」



Sunny 就说：「如果有想要我们做的，就跟我们说就好了。」秀英：「如果这样的话，我们为什么要开会？」最后太妍也整理：「毕竟是15周年，比起假模假样的，自然一点会更舒服吧！与出道初期不同的，也有经历的历练才能展现出来的魅力。」已经开始期待姊姊们的化学反应啦！



而《少时贪探》将在7月5日播出，SONE们一定都很期待吧～

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻