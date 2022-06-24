回顧《百想》獲得視帝片段，李俊昊露出害羞笑容！最近的小確幸是？「沈迷在整理家裡的趣味中」

李俊昊在《衣袖紅鑲邊》飾演「李祘」一角，以極具層次細膩的演技，完美詮釋君王的深情和孤獨。這讓他在《第58屆百想藝術大賞》TV部門拿下「男子最優秀演技獎」。

近日，《百想》官方公開李俊昊的採訪影片，被問到「拍攝五人同框鏡頭的時候，你是什麼樣的心情？」李俊昊說：「能出席《百想》這件事，本身對我來說就是很大的意義，我想著...好好地拍完五人鏡頭回家吧！這是我最初的目標，看著和演員們一起出現的畫面，我應該有點拘束吧！」



回顧完得獎片段，李俊昊害羞笑出來：「那是我特別暈乎乎，沒辦法去確認被喊到名字這件事，『哇～這是什麼』好像只剩下這樣的想法了，就以發懵的狀態上台了。」看到獲獎感言，李俊昊說：「啊！抱歉，那個感言...我真的一點都沒有準備，也不記得說了什麼。」再回顧一次還害羞低著頭 XD



「《衣袖紅鑲邊》對你而言，會成為怎樣的一部作品？」李俊昊表示：「因為這是我退伍後回歸的第一部作品，2年期間在拍攝現場的改變，在這裡第一次經歷了，所有的一切都有種全新的感覺。拍攝電視劇的過程中，現場總是很愉快，沒有爭吵過。」



談到下一部作品，他說：「因為我很喜歡工作，很難去享受放鬆節奏去工作的模式，下一部作品雖然定的比較早，但距離拍攝還有一段時間。」李俊昊還提到現在是進入這個行業之後，時間上最有餘裕的時刻。



所以被問「如果沒有行程的時候，都會做些什麼？」李俊昊：「在家裡運動，給貓咪們吃零食，在家裡....讀書、聽音樂、看電影，還有比這更美好的生活嘛～」而最近的小確幸是？他說：「之前太忙了，一直沒能好好整理家裡，趁這次的機會，陷入了整理的小確幸中，沈迷在慢慢整理出空間的趣味中。」更衣室....應該整理好了吧 XD（請參考《我獨自生活》）



最後，他表達對粉絲的感謝：「多虧了大家，我才能獲得這麼帥氣的獎項，感謝大家一直為我加油！以後也會展現好的面貌，請大家多多關注我，希望和大家一起陪伴我。」

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