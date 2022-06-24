回顾《百想》获得视帝片段，李俊昊露出害羞笑容！最近的小确幸是？「沈迷在整理家里的趣味中」

李俊昊在《衣袖红镶边》饰演「李祘」一角，以极具层次细腻的演技，完美诠释君王的深情和孤独。这让他在《第58届百想艺术大赏》TV部门拿下「男子最优秀演技奖」。

近日，《百想》官方公开李俊昊的采访影片，被问到「拍摄五人同框镜头的时候，你是什么样的心情？」李俊昊说：「能出席《百想》这件事，本身对我来说就是很大的意义，我想著...好好地拍完五人镜头回家吧！这是我最初的目标，看著和演员们一起出现的画面，我应该有点拘束吧！」



回顾完得奖片段，李俊昊害羞笑出来：「那是我特别晕乎乎，没办法去确认被喊到名字这件事，『哇～这是什么』好像只剩下这样的想法了，就以发懵的状态上台了。」看到获奖感言，李俊昊说：「啊！抱歉，那个感言...我真的一点都没有准备，也不记得说了什么。」再回顾一次还害羞低著头 XD



「《衣袖红镶边》对你而言，会成为怎样的一部作品？」李俊昊表示：「因为这是我退伍后回归的第一部作品，2年期间在拍摄现场的改变，在这里第一次经历了，所有的一切都有种全新的感觉。拍摄电视剧的过程中，现场总是很愉快，没有争吵过。」



谈到下一部作品，他说：「因为我很喜欢工作，很难去享受放松节奏去工作的模式，下一部作品虽然定的比较早，但距离拍摄还有一段时间。」李俊昊还提到现在是进入这个行业之后，时间上最有余裕的时刻。



所以被问「如果没有行程的时候，都会做些什么？」李俊昊：「在家里运动，给猫咪们吃零食，在家里....读书、听音乐、看电影，还有比这更美好的生活嘛～」而最近的小确幸是？他说：「之前太忙了，一直没能好好整理家里，趁这次的机会，陷入了整理的小确幸中，沈迷在慢慢整理出空间的趣味中。」更衣室....应该整理好了吧 XD（请参考《我独自生活》）



最后，他表达对粉丝的感谢：「多亏了大家，我才能获得这么帅气的奖项，感谢大家一直为我加油！以后也会展现好的面貌，请大家多多关注我，希望和大家一起陪伴我。」

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