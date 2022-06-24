終於見到「會動的」金宣虎及超帥海報！為舞台劇《Touching The Void》首度錄製問候與宣傳影片、粉絲興奮盼復出

演員金宣虎自去年底爭議事件後沉寂許久，終於等到他在自己今年生日5月8日那天久違地更新了IG近況感謝粉絲，日前舞台劇《Touching The Void》更釋出了全演員的問候影片，令粉絲們見到久違的他感到興奮不已，紛紛表示敲碗新電視劇作品。

演員金宣虎自去年10月中電視劇《海岸村恰恰恰》播畢後隨即遭爆發私生活爭議，也中斷所有活動。之前曾因遠赴泰國拍攝電影《悲傷熱帶》而被粉絲們目擊，但始終沒能正式問候大家。今年5月8日他終於更新了IG近況，雖然只是拍攝了天空，卻也讓粉絲們相當開心，樂見他走出陰霾。而與他相關的另一帳號由官方團隊經營，也開始認真地動工，每週更新一些金宣虎工作的幕後花絮。



金宣虎選擇以舞台劇作為第一個正式回歸的行程，也是作為演員的他相當熟悉的舞台。作品《Touching The Void》他將飾演其中的Joe一角，之前團隊的SNS上也曝光了他為此作品學習攀岩技巧以及其他課程排練的照片，看得出來他為此作品也做足了準備。而製作端更在昨日公開了眾演員的問候影片，包含金宣虎在內所有演員，都分別介紹自己劇中的角色以及本劇特色。



金宣虎表示這部作品是描述在大自然中以及在生活中的許多想法，以及從中所得到的教訓。那麼在大自然中金宣虎最想聽到的歌曲是什麼呢？他雖然說有點難回答，但提到自己是「Car, The Garden」（《海岸村恰恰恰》最洗腦歌曲「Romantic Sunday」演唱者）的粉絲，表示他的其中一首歌曲「樹」很適合在大自然中聆聽。



金宣虎也提到這部作品最困難的地方，就是必須在舞台上發揮想像力，當然也有覺得比較難想像的部分，但會與許多優秀演員及工作人員共同努力，也希望大家來到現場輕鬆觀賞這部由真實故事改編的作品，很可能帶給大家許多不一樣的想法，不過因為避免暴雷所以金宣虎就不透露太多細節，希望大家多多到現場支持。



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