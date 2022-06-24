终於见到「会动的」金宣虎及超帅海报！为舞台剧《Touching The Void》首度录制问候与宣传影片、粉丝兴奋盼复出

演员金宣虎自去年底争议事件后沉寂许久，终於等到他在自己今年生日5月8日那天久违地更新了IG近况感谢粉丝，日前舞台剧《Touching The Void》更释出了全演员的问候影片，令粉丝们见到久违的他感到兴奋不已，纷纷表示敲碗新电视剧作品。

演员金宣虎自去年10月中电视剧《海岸村恰恰恰》播毕后随即遭爆发私生活争议，也中断所有活动。之前曾因远赴泰国拍摄电影《悲伤热带》而被粉丝们目击，但始终没能正式问候大家。今年5月8日他终於更新了IG近况，虽然只是拍摄了天空，却也让粉丝们相当开心，乐见他走出阴霾。而与他相关的另一帐号由官方团队经营，也开始认真地动工，每周更新一些金宣虎工作的幕后花絮。



金宣虎选择以舞台剧作为第一个正式回归的行程，也是作为演员的他相当熟悉的舞台。作品《Touching The Void》他将饰演其中的Joe一角，之前团队的SNS上也曝光了他为此作品学习攀岩技巧以及其他课程排练的照片，看得出来他为此作品也做足了准备。而制作端更在昨日公开了众演员的问候影片，包含金宣虎在内所有演员，都分别介绍自己剧中的角色以及本剧特色。



金宣虎表示这部作品是描述在大自然中以及在生活中的许多想法，以及从中所得到的教训。那么在大自然中金宣虎最想听到的歌曲是什么呢？他虽然说有点难回答，但提到自己是「Car, The Garden」（《海岸村恰恰恰》最洗脑歌曲「Romantic Sunday」演唱者）的粉丝，表示他的其中一首歌曲「树」很适合在大自然中聆听。



金宣虎也提到这部作品最困难的地方，就是必须在舞台上发挥想像力，当然也有觉得比较难想像的部分，但会与许多优秀演员及工作人员共同努力，也希望大家来到现场轻松观赏这部由真实故事改编的作品，很可能带给大家许多不一样的想法，不过因为避免暴雷所以金宣虎就不透露太多细节，希望大家多多到现场支持。



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