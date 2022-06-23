《我们的蓝调时光》温暖售后！韩志旼亲自到场应援「姊姊英希」郑恩惠电影上映，金宇彬也录制祝贺影片！

电影《你的脸》是一部纪录片，生动地描写了智能障碍者郑恩惠的特别日常生活与成长为真正艺术家的过程。

20日举行首映会，妹妹「英玉」韩志旼的惊喜登场，让现场沸腾起来。在《我们的蓝调时光》饰演「张老师」的杨姬琼也一起到场应援，她说：「多亏恩惠才能出演电视剧，之前就希望恩惠能画张我的脸，我们像朋友一样积累了深厚的关系，持续到现在。」



韩志旼介绍说：「我是英希的妹妹韩志旼，没想到会在舞台上打招呼，其实好久没看到恩惠了，所以我就盲目地作爲惊喜来找大家了。」她还说：「我在旁边看到的恩惠真的很可爱、开朗、单纯，有时还会训斥我，说我做不到。英希和英玉虽然只讲述了令人惋惜和悲伤的故事，但我认爲这部电影可以笑得很多。」



而金宇彬因爲无法到现场，所以录制影片庆祝电影上映，他说：「恩惠的纪录片《你的脸》终於要上映了，希望大家一定要去电影院，透过电影来认识恩惠的真实面貌。」



此外，韩志旼还录制8分钟的影片，说道：「今天《你的脸》的试映会，我没有跟英希讲就来了！我们很久没有见面了吧？你想我了对不对？」并写下电影资讯，提到20日就可以购买电影票、23日上映。今日上映又再次发了贴文宣传，真的义气满满啊 ㅠㅠㅠㅠ

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