具俊曄♥大S婚紗照在《劉QUIZ》首度曝光！還秀出刺青婚戒：「我現在應該是這世上最幸福的人」

《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開今晚要播出到先公開片段，節目組還為了具俊曄特別租借婚禮場地。

具俊曄還害羞得向劉在錫確認：「真的是為了我租借這個婚禮場地的嗎？」劉在錫笑著說：「為了哥才借的啊！」劉在錫還說：「世界上怎麼會有這樣子的愛，這是真正的愛。」具俊曄也回：「我覺得我現在應該是這世上最幸福的人。」



之後影片開始回憶20年前，包括具俊曄以「酷龍」成員身份來台宣傳、與大S一起拍攝節目等，背影音樂還搭配經典情歌《那些年》。不過...當時兩人交往一年後分手。



在2022年，具俊曄因為一通電話與大S再續前緣。影片中可以看到夫妻倆把手交疊、在無名指刺上婚戒的照片，具俊曄曬出未公開過的合照，包括他穿著西裝、大S穿著白色上衣和頭紗拍攝的婚紗照，還有兩人在20年前交往的舊照。



具俊曄還透露當時因為酷龍在台灣、韓國累積一定的人氣，為了見到大S，他還戴著假髮來台灣約會，劉在錫聽到還笑了出來 XD 先公開影片最後，劉在錫也提問：「當時如此相愛的2人，那時候為什麼會分開呢？」



影片公開後，也引發網友熱烈討論，更紛紛表示：「美麗的情侶請幸福」、「感覺夫妻倆好可愛啊」、「徐熙媛那張照片說是20多歲也會相信」、「姐姐一點都沒老，依然很漂亮」、「兩位太般配了」、「還想再看幾張照片。兩個人看起來都很幸福」、「每當看到這對情侶敘事都很心動」、「像電影一般的情侶ㅠㅠㅠ」等等。

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