具俊晔♥大S婚纱照在《刘QUIZ》首度曝光！还秀出刺青婚戒：「我现在应该是这世上最幸福的人」

《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开今晚要播出到先公开片段，节目组还为了具俊晔特别租借婚礼场地。

具俊晔还害羞得向刘在锡确认：「真的是为了我租借这个婚礼场地的吗？」刘在锡笑著说：「为了哥才借的啊！」刘在锡还说：「世界上怎么会有这样子的爱，这是真正的爱。」具俊晔也回：「我觉得我现在应该是这世上最幸福的人。」



之后影片开始回忆20年前，包括具俊晔以「酷龙」成员身份来台宣传、与大S一起拍摄节目等，背影音乐还搭配经典情歌《那些年》。不过...当时两人交往一年后分手。



在2022年，具俊晔因为一通电话与大S再续前缘。影片中可以看到夫妻俩把手交叠、在无名指刺上婚戒的照片，具俊晔晒出未公开过的合照，包括他穿著西装、大S穿著白色上衣和头纱拍摄的婚纱照，还有两人在20年前交往的旧照。



具俊晔还透露当时因为酷龙在台湾、韩国累积一定的人气，为了见到大S，他还戴著假发来台湾约会，刘在锡听到还笑了出来 XD 先公开影片最后，刘在锡也提问：「当时如此相爱的2人，那时候为什么会分开呢？」



影片公开后，也引发网友热烈讨论，更纷纷表示：「美丽的情侣请幸福」、「感觉夫妻俩好可爱啊」、「徐熙媛那张照片说是20多岁也会相信」、「姐姐一点都没老，依然很漂亮」、「两位太般配了」、「还想再看几张照片。两个人看起来都很幸福」、「每当看到这对情侣叙事都很心动」、「像电影一般的情侣ㅠㅠㅠ」等等。

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