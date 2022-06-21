你尷尬就是我的快樂！BTS防彈少年團成員觀看RM當「Ending妖精」的反應：V拍手大笑、j-hope笑倒在地！

BTS防彈少年團在10日發行精選輯《Proof》，睽違兩年他們回歸音樂節目打歌，當然也跟上「Ending妖精」這股熱潮。

在《人氣歌謠》公開的《Yet To Come》直拍影片中，當然也有 Ending Pose 的片段。RM 抬頭將帽子往下拉至遮住眼睛，做了一套「寄居蟹」動作（這是權相佑在《天國的階梯》裡的招牌動作，被劇迷們稱為「寄居蟹」）。結果...成員們在一旁觀看 RM 的反應也有趣，SUGA 笑到跺腳還撲向 Jimin、V 拍手大笑、j-hope 直接笑倒在地、JIN 也大笑、柾國則捂著嘴，完全就是你尷尬就是我的快樂啊 XD



影片下，粉絲們紛紛留言：「孩子們看到寄居蟹後笑噴了 哈哈哈」、「直到末播爲止辛苦了，希望每天都能幸福」、「寄居蟹嘿嘿嘿 太可愛了吧」、「南俊真有趣，他們的反應更有趣」等等。

日前，BTS防彈少年團在「真防彈聚餐」影片中透露接下來將展開SOLO活動，由 j-hope 首先展開SOLO活動，成員們將會依序發行個人專輯。



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