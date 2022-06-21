你尴尬就是我的快乐！BTS防弹少年团成员观看RM当「Ending妖精」的反应：V拍手大笑、j-hope笑倒在地！

BTS防弹少年团在10日发行精选辑《Proof》，睽违两年他们回归音乐节目打歌，当然也跟上「Ending妖精」这股热潮。

在《人气歌谣》公开的《Yet To Come》直拍影片中，当然也有 Ending Pose 的片段。RM 抬头将帽子往下拉至遮住眼睛，做了一套「寄居蟹」动作（这是权相佑在《天国的阶梯》里的招牌动作，被剧迷们称为「寄居蟹」）。结果...成员们在一旁观看 RM 的反应也有趣，SUGA 笑到跺脚还扑向 Jimin、V 拍手大笑、j-hope 直接笑倒在地、JIN 也大笑、柾国则捂著嘴，完全就是你尴尬就是我的快乐啊 XD



影片下，粉丝们纷纷留言：「孩子们看到寄居蟹后笑喷了 哈哈哈」、「直到末播爲止辛苦了，希望每天都能幸福」、「寄居蟹嘿嘿嘿 太可爱了吧」、「南俊真有趣，他们的反应更有趣」等等。

日前，BTS防弹少年团在「真防弹聚餐」影片中透露接下来将展开SOLO活动，由 j-hope 首先展开SOLO活动，成员们将会依序发行个人专辑。



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