Super Junior始源新輯頂長髮！E.L.F.反應：「新成員」「《流星花園》嗎」「巴斯光年變泰山」

也有一批E.L.F.覺得始源的狀態就像20代啊！！！

Super Junior正規11輯即將發行，今（21）日凌晨時間發布了一組預告照，其中始源的髮型特別受矚目。



始源頂著一頭中長髮全新造型，還站在中心，很難不被注意。比起隊友希澈，始源出道以來鮮少留長髮，此一造型得到評價褒貶不一，海內外E.L.F.（Super Junior粉絲）說：「差點認不出來」、「以為新成員」、「還我帥氣始源」、「不懂這風格」……

也有E.L.F.相當「有創意」，聯想台版《流星花園》、《哈利波特》裡的石內卜，以及經典動畫片《泰山》，更搞笑吐槽始源「從巴斯光年變成了泰山」……推特上越來越多對照圖出現。



Siwon’s hair semind me of Prof Snape pic.twitter.com/I2j5JzBLuz — Silly Girl (@sgirlinpink) June 21, 2022

不過也有另一批E.L.F.認為始源的狀態非常好，就像回到了20代的年紀。



藝聲的新造型大概是僅次於始源讓E.L.F.驚訝的。藝聲留捲髮不稀奇，但是這樣的長度似乎是前所未見，和始源站在一起特別顯眼。



無論新造型如何，E.L.F.也都會持續支持是吧？Super Junior正規11輯《The Road：Keep on Going》將在7月12日正式發行。

另外，今日6月21日剛好是「小王子」厲旭生日，文末在此祝賀靈九：「生日粗卡～♥」



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