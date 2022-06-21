Super Junior始源新辑顶长发！E.L.F.反应：「新成员」「《流星花园》吗」「巴斯光年变泰山」

也有一批E.L.F.觉得始源的状态就像20代啊！！！

Super Junior正规11辑即将发行，今（21）日凌晨时间发布了一组预告照，其中始源的发型特别受瞩目。



始源顶著一头中长发全新造型，还站在中心，很难不被注意。比起队友希澈，始源出道以来鲜少留长发，此一造型得到评价褒贬不一，海内外E.L.F.（Super Junior粉丝）说：「差点认不出来」、「以为新成员」、「还我帅气始源」、「不懂这风格」……

也有E.L.F.相当「有创意」，联想台版《流星花园》、《哈利波特》里的石内卜，以及经典动画片《泰山》，更搞笑吐槽始源「从巴斯光年变成了泰山」……推特上越来越多对照图出现。



Siwon’s hair semind me of Prof Snape pic.twitter.com/I2j5JzBLuz — Silly Girl (@sgirlinpink) June 21, 2022

不过也有另一批E.L.F.认为始源的状态非常好，就像回到了20代的年纪。



艺声的新造型大概是仅次於始源让E.L.F.惊讶的。艺声留卷发不稀奇，但是这样的长度似乎是前所未见，和始源站在一起特别显眼。



无论新造型如何，E.L.F.也都会持续支持是吧？Super Junior正规11辑《The Road：Keep on Going》将在7月12日正式发行。

另外，今日6月21日刚好是「小王子」厉旭生日，文末在此祝贺灵九：「生日粗卡～♥」



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