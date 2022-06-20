李世榮IG分享與李昇基《依法相愛吧》片場著高中校服合照！還比了時下最in的「辣妹Peace」XD

穿上高中校服的李昇基太！可！愛！期待他與李世榮合作的《依法相愛吧》～

預計於8月29日迎來首播的KBS 2TV新月火劇（週一、二播出）《依法相愛吧》，改編自點擊率超過400萬的盧勝雅作家之同名網絡小說。描述被稱為怪物天才的前職檢察官，現為建築主的金正浩（李昇基 飾），與17年知己的四次元律師金宥利（李世榮 飾），在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」裡，展開一場心動指數最高的法律界羅曼史。



上週末，李世榮通過個人Instagram分享與李昇基著高中校服，並且笑得相當燦爛的合照，引發關注。劇中，李世榮突然辭掉大型律師事務所的工作、跑去開咖啡廳。為了簽約而見到的房東，居然是高中時期就認識的李昇基，李昇基則是幾十年來一直暗戀她的純情男子。可想而知，電視劇裡應該會出現兩人於高中時期、純純的戀愛吧～



穿著校服的李世榮與一身正裝的趙漢哲對著鏡頭擺出「高傲」的樣子（笑）



另外，兩位主角還對著鏡頭比了時下最in的「辣妹Peace」。而趴在李昇基肩上的演員全盧民，將會在《依法相愛吧》中以李昇基的「檢察官爸爸」出現。

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