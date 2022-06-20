李世荣IG分享与李升基《依法相爱吧》片场著高中校服合照！还比了时下最in的「辣妹Peace」XD

穿上高中校服的李升基太！可！爱！期待他与李世荣合作的《依法相爱吧》～

预计於8月29日迎来首播的KBS 2TV新月火剧（周一、二播出）《依法相爱吧》，改编自点击率超过400万的卢胜雅作家之同名网络小说。描述被称为怪物天才的前职检察官，现为建筑主的金正浩（李升基 饰），与17年知己的四次元律师金宥利（李世荣 饰），在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」里，展开一场心动指数最高的法律界罗曼史。



上周末，李世荣通过个人Instagram分享与李升基著高中校服，并且笑得相当灿烂的合照，引发关注。剧中，李世荣突然辞掉大型律师事务所的工作、跑去开咖啡厅。为了签约而见到的房东，居然是高中时期就认识的李升基，李升基则是几十年来一直暗恋她的纯情男子。可想而知，电视剧里应该会出现两人於高中时期、纯纯的恋爱吧～



穿著校服的李世荣与一身正装的赵汉哲对著镜头摆出「高傲」的样子（笑）



另外，两位主角还对著镜头比了时下最in的「辣妹Peace」。而趴在李升基肩上的演员全卢民，将会在《依法相爱吧》中以李升基的「检察官爸爸」出现。

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