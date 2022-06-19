《無法抗拒的他》首播1週年！網友目擊宋江、韓韶禧「約會中」，演員澄清：「是《以吾之名》聚會」

不少網友表示：「看完《無法抗拒的他》，宋江、韓韶禧不交往才奇怪…」大家又是怎麼想的呢？



宋江、韓韶禧曾於去年（2021年）合作JTBC電視劇《無法抗拒的他》。該部作品改編自同名網漫，描述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人劉娜比（韓韶禧 飾），和認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人朴宰彥（宋江 飾），兩人之間超現實主義的浪漫愛情故事。今日（6月19日），正好迎來首播1週年。

儘管收視率不甚理想，但兩位主演的外貌，以及花絮影片裡的超甜互動，都讓觀眾們忍不住敲碗：「在一起、在一起！」

昨日（18日），有網友於論壇發表「宋江、韓韶禧似乎正在熱戀」的言論，並上傳照片。照片中的兩位人物戴著口罩，並穿著黑色上衣和輕便服裝，互動看起來相當親近。更有目擊者稱，常看到宋江出現在韓韶禧住的地方附近。



一直以來，雙方所屬社都沒有回應過兩人的「戀愛說」。而曾和韓韶禧合作過電視劇《以吾之名》的演員文相民，則通過個人Instagram限時動態，「幫忙」澄清此一緋聞。照片中的男性，不是宋江，而是文相民本人，文字則提到「《以吾之名》聚會。」

文相民於《以吾之名》中飾演毒品搜查隊刑警「高建平」，新作品則將與金憓秀合作tvN新週末劇《雨傘》，是一部古裝戲，以朝鮮時代為背景，描述王室中讓人頭疼的、調皮搗蛋的王子們，努力朝著王世子之位奮進的極限宮廷成長記，將通過黑色幽默方式，向觀眾們展現朝鮮時代的皇家教育法。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞