《无法抗拒的他》首播1周年！网友目击宋江、韩韶禧「约会中」，演员澄清：「是《以吾之名》聚会」

不少网友表示：「看完《无法抗拒的他》，宋江、韩韶禧不交往才奇怪…」大家又是怎么想的呢？



宋江、韩韶禧曾於去年（2021年）合作JTBC电视剧《无法抗拒的他》。该部作品改编自同名网漫，描述即使不相信爱情、但仍想恋爱的女人刘娜比（韩韶禧 饰），和认爲恋爱很麻烦、但很享受暧昧的男人朴宰彦（宋江 饰），两人之间超现实主义的浪漫爱情故事。今日（6月19日），正好迎来首播1周年。

尽管收视率不甚理想，但两位主演的外貌，以及花絮影片里的超甜互动，都让观众们忍不住敲碗：「在一起、在一起！」

昨日（18日），有网友於论坛发表「宋江、韩韶禧似乎正在热恋」的言论，并上传照片。照片中的两位人物戴著口罩，并穿著黑色上衣和轻便服装，互动看起来相当亲近。更有目击者称，常看到宋江出现在韩韶禧住的地方附近。



一直以来，双方所属社都没有回应过两人的「恋爱说」。而曾和韩韶禧合作过电视剧《以吾之名》的演员文相民，则通过个人Instagram限时动态，「帮忙」澄清此一绯闻。照片中的男性，不是宋江，而是文相民本人，文字则提到「《以吾之名》聚会。」

文相民於《以吾之名》中饰演毒品搜查队刑警「高建平」，新作品则将与金憓秀合作tvN新周末剧《雨伞》，是一部古装戏，以朝鲜时代为背景，描述王室中让人头疼的、调皮捣蛋的王子们，努力朝著王世子之位奋进的极限宫廷成长记，将通过黑色幽默方式，向观众们展现朝鲜时代的皇家教育法。

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