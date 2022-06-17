一樣是律師！徐玄振《為何是吳秀才？》VS《仙后座》完全不同的演繹：「演技還差得遠，想再更進步」

演技早已不需懷疑的演員徐玄振，卻在任何時候比誰都還謙虛，訪談中總說自己演技還差得遠，想要成為更好的演員。在最近熱播中的電視劇《為何是吳秀才？》演出不按牌理出牌的霸氣女律師，或在大螢幕作品《仙后座》演出罹患失智症而漸漸失去記憶的女律師，徐玄振讓大家看見多面的她。

徐玄振曾在韓媒體《TVDaily》訪談中提到選擇演出電影《仙后座》的原因，認為這部作品能夠表現她在電視劇中所沒有嘗試過的題材或是演技，認為應該能比電視劇更深入演出。而這部作品也令她想起了罹患阿茲海默症的外婆，讀劇本時也淚如雨下，自身的經驗以及對於片中父母與子女的關係，令她對此作品及角色非常有共鳴。



而徐玄振也提到，失去記憶的秀珍（片中角色）其實很難表現出自己的內心想法，阿茲海默症患者就像把自己困在一個瓶子裡，能表達的話語越來越短越來越少，所以在電影中後段劇情徐玄振幾乎沒有台詞。為了更貼近阿茲海默症患者，徐玄振也花了非常多時間與導演討論每個症狀的表現，只怕演起來太假導致沒說服力。



徐玄振也擔心自己的演技部分被歸類為「新派」，所謂的「新派」，就是強迫觀眾感受到悲傷等情緒的一種方式，於是徐玄振在演出時盡量不表現太多情感，但其實這也相當困難，有好幾場戲她想忍住眼淚，但還是哭了出來。她所希望自己做到的是「我沒有哭，但觀眾們卻哭了」，不過她透露自己在現場其實哭得很厲害。不過導演鼓勵她只要跟著感覺演出就好，她才繼續放開演出。



對於觀看自己演出的作品感想，徐玄振謙虛的說自己「還差得遠」，她表示雖然在拍攝當時覺得已經做得相當好，再回到當時也不一定能演出這樣的感覺，但看到成果後還是會覺得有些部分有點瑕疵，自己並不算很滿意。她覺得《仙后座》雖然沒有呈現嶄新的徐玄振，但卻讓她第一次覺得與片中角色這麼貼合，往後在演出時能夠有更大膽的嘗試。感受自己不斷的進步，想要成為更好的演員，就是徐玄振不停接受挑戰的原動力。



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