一样是律师！徐玄振《为何是吴秀才？》VS《仙后座》完全不同的演绎：「演技还差得远，想再更进步」

演技早已不需怀疑的演员徐玄振，却在任何时候比谁都还谦虚，访谈中总说自己演技还差得远，想要成为更好的演员。在最近热播中的电视剧《为何是吴秀才？》演出不按牌理出牌的霸气女律师，或在大萤幕作品《仙后座》演出罹患失智症而渐渐失去记忆的女律师，徐玄振让大家看见多面的她。

徐玄振曾在韩媒体《TVDaily》访谈中提到选择演出电影《仙后座》的原因，认为这部作品能够表现她在电视剧中所没有尝试过的题材或是演技，认为应该能比电视剧更深入演出。而这部作品也令她想起了罹患阿兹海默症的外婆，读剧本时也泪如雨下，自身的经验以及对於片中父母与子女的关系，令她对此作品及角色非常有共鸣。



而徐玄振也提到，失去记忆的秀珍（片中角色）其实很难表现出自己的内心想法，阿兹海默症患者就像把自己困在一个瓶子里，能表达的话语越来越短越来越少，所以在电影中后段剧情徐玄振几乎没有台词。为了更贴近阿兹海默症患者，徐玄振也花了非常多时间与导演讨论每个症状的表现，只怕演起来太假导致没说服力。



徐玄振也担心自己的演技部分被归类为「新派」，所谓的「新派」，就是强迫观众感受到悲伤等情绪的一种方式，於是徐玄振在演出时尽量不表现太多情感，但其实这也相当困难，有好几场戏她想忍住眼泪，但还是哭了出来。她所希望自己做到的是「我没有哭，但观众们却哭了」，不过她透露自己在现场其实哭得很厉害。不过导演鼓励她只要跟著感觉演出就好，她才继续放开演出。



对於观看自己演出的作品感想，徐玄振谦虚的说自己「还差得远」，她表示虽然在拍摄当时觉得已经做得相当好，再回到当时也不一定能演出这样的感觉，但看到成果后还是会觉得有些部分有点瑕疵，自己并不算很满意。她觉得《仙后座》虽然没有呈现崭新的徐玄振，但却让她第一次觉得与片中角色这么贴合，往后在演出时能够有更大胆的尝试。感受自己不断的进步，想要成为更好的演员，就是徐玄振不停接受挑战的原动力。



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