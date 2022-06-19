2023年期待作！朴敘俊&韓韶禧&魏嘏雋的《京城Creature》，一哥VS尋人師VS闊少，這個組合太新穎了

2022年才過去一半，已經開始有劇迷期待2023年的到來了，只因為朴敘俊、韓韶禧和魏嘏雋攜手主演的新劇《京城Creature》明年正式開播。

《京城Creature》是一部懸疑題材的作品，以人類的創傷、不安以及生存、尊嚴為主線，在那個被剝奪主導權、人權，一無所有的年代，為了生存不惜賭上性命的年輕人在生與死的邊緣進行炙熱鬥爭。 他們的故事將帶來痛快的精神發洩，並拋出人類尊嚴、人類鬥爭到底是什麼的提問。這部劇的導演鄭東允也大有來頭，曾執導過人氣劇《被告人》、《奇怪的搭檔》、《棒球大聯盟》，編劇則是《浪漫醫生金師傅》、《九家之書》的姜銀慶。

朴敘俊扮演「張泰相」，是北村最火的慈善家、京城第一情報通，為了活下去他不惜以惡、以強勢為手段，是一個長袖善舞的男人。 「張泰相」憑藉天生的爆發力、洞察力、特有的圓滑和親和力成為了北村一哥。 比起正義，他更相信並跟隨眼前的現實，但當他邂逅「尹彩玉」之後他開始思考「像人一樣生活」，發生了巨大的轉變。



改變「張泰相」人生軌跡的「尹彩玉」的扮演者則是韓韶禧，她是業內出了名的「尋人師」，從小就和父親飄蕩在外，足跡踏遍滿洲和上海。 在慘烈得如同噩夢般的現實里「尹彩玉」深諳生存之道，擅長使刀用槍，為了尋找10年前失蹤的母親的蹤跡來到了京城，與「張泰相」結下了不解之緣，在追尋可疑的連環失蹤事件的當中遇到了可怕的現實。



魏嘏雋飾演的則是男二號「權俊澤」，他是「張泰相」的死黨，是含著金湯匙出身的富家少爺，十分反感這個生他、養他的親日派家庭，當他遇上處於邊緣的張泰相之後，莫名感同身受，兩人就這樣成為了好兄弟。



朴敘俊、韓韶禧和魏嘏雋，很有趣的男女組合，再加上鄭東允導演，和姜銀慶編劇，值得期待！！

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