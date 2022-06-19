2023年期待作！朴叙俊&韩韶禧&魏嘏隽的《京城Creature》，一哥VS寻人师VS阔少，这个组合太新颖了

2022年才过去一半，已经开始有剧迷期待2023年的到来了，只因为朴叙俊、韩韶禧和魏嘏隽携手主演的新剧《京城Creature》明年正式开播。

《京城Creature》是一部悬疑题材的作品，以人类的创伤、不安以及生存、尊严为主线，在那个被剥夺主导权、人权，一无所有的年代，为了生存不惜赌上性命的年轻人在生与死的边缘进行炙热斗争。 他们的故事将带来痛快的精神发泄，并抛出人类尊严、人类斗争到底是什么的提问。这部剧的导演郑东允也大有来头，曾执导过人气剧《被告人》、《奇怪的搭档》、《棒球大联盟》，编剧则是《浪漫医生金师傅》、《九家之书》的姜银庆。

朴叙俊扮演「张泰相」，是北村最火的慈善家、京城第一情报通，为了活下去他不惜以恶、以强势为手段，是一个长袖善舞的男人。 「张泰相」凭藉天生的爆发力、洞察力、特有的圆滑和亲和力成为了北村一哥。 比起正义，他更相信并跟随眼前的现实，但当他邂逅「尹彩玉」之后他开始思考「像人一样生活」，发生了巨大的转变。



改变「张泰相」人生轨迹的「尹彩玉」的扮演者则是韩韶禧，她是业内出了名的「寻人师」，从小就和父亲飘荡在外，足迹踏遍满洲和上海。 在惨烈得如同噩梦般的现实里「尹彩玉」深谙生存之道，擅长使刀用枪，为了寻找10年前失踪的母亲的踪迹来到了京城，与「张泰相」结下了不解之缘，在追寻可疑的连环失踪事件的当中遇到了可怕的现实。



魏嘏隽饰演的则是男二号「权俊泽」，他是「张泰相」的死党，是含著金汤匙出身的富家少爷，十分反感这个生他、养他的亲日派家庭，当他遇上处於边缘的张泰相之后，莫名感同身受，两人就这样成为了好兄弟。



朴叙俊、韩韶禧和魏嘏隽，很有趣的男女组合，再加上郑东允导演，和姜银庆编剧，值得期待！！

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