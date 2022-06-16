BTS防彈少年團淚奔的「聚餐」影片ㅠㅠHYBE娛樂解釋：並不會中斷團隊活動！

HYBE娛樂特別解釋了防彈少年團成員們口中的「中斷團隊活動」。

14日，防彈少年團通過YouTube公開了一段名為「真防彈聚餐」的影片，提到了會中斷團體活動，7人要以SOLO形式活動的話題，幾人甚至淚灑現場，看得粉絲們也是肝腸寸斷。 但HYBE娛樂卻對成員們的話有另外一番解釋。



韓媒《中央日報》採訪了BIGHIT MUSIC的相關人士，他透露取「真防彈聚餐」這個題目只是因為那期影片的主題就是聚餐，僅此而已！並一再強調即使成員們之後會有很多SOLO活動，但團隊活動也會一直持續下去，「防彈少年團要參加一些預定的音樂節目，其他的團隊活動只是日程尚未整理而已，並不是說完全沒有。」同時防彈少年團宣佈SOLO活動後的首發人就是J-HOPE，當時他就表示：「我是第一個，他們各自都在準備中。」



防彈少年團於2013年正式出道，這9年裡一直盡力朝前奔跑，直至站上K-POP的頂峰，創下了多個K-POP歷史新紀錄。V還在14日通過weverse喊話粉絲，透露出過去的9年裡幸福背後藏著數不清的疲憊與疲倦。相信本次的「活動中斷」是為了恢復成員們對「防彈少年團」的身份認同感，更是為了謀求團隊更長久的發展，ARMY們能做的就如同V所說一樣「請繼續相信我們！」



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