BTS防弹少年团泪奔的「聚餐」影片ㅠㅠHYBE娱乐解释：并不会中断团队活动！

HYBE娱乐特别解释了防弹少年团成员们口中的「中断团队活动」。

14日，防弹少年团通过YouTube公开了一段名为「真防弹聚餐」的影片，提到了会中断团体活动，7人要以SOLO形式活动的话题，几人甚至泪洒现场，看得粉丝们也是肝肠寸断。 但HYBE娱乐却对成员们的话有另外一番解释。



韩媒《中央日报》采访了BIGHIT MUSIC的相关人士，他透露取「真防弹聚餐」这个题目只是因为那期影片的主题就是聚餐，仅此而已！并一再强调即使成员们之后会有很多SOLO活动，但团队活动也会一直持续下去，「防弹少年团要参加一些预定的音乐节目，其他的团队活动只是日程尚未整理而已，并不是说完全没有。」同时防弹少年团宣布SOLO活动后的首发人就是J-HOPE，当时他就表示：「我是第一个，他们各自都在准备中。」



防弹少年团於2013年正式出道，这9年里一直尽力朝前奔跑，直至站上K-POP的顶峰，创下了多个K-POP历史新纪录。V还在14日通过weverse喊话粉丝，透露出过去的9年里幸福背后藏著数不清的疲惫与疲倦。相信本次的「活动中断」是为了恢复成员们对「防弹少年团」的身份认同感，更是为了谋求团队更长久的发展，ARMY们能做的就如同V所说一样「请继续相信我们！」



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