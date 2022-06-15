李俊昊今日（15日）錄製《劉QUIZ》與劉在錫相遇！將談論從2PM出道、並行演員、到成為大勢等各種故事

可以、可以！太好奇劉在錫會引導李俊昊說出哪些還未公開過的故事了～



tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》由劉在錫、曹世鎬共同主持，這是一檔以探訪人們的日常生活為主軸，進行簡單談話和突然問答的街頭談話與問答秀。2018年播出至今，陸續訪問了各個領域的人士，也不乏演員、偶像等，屢屢創造話題。

今日（15日），有消息指出，以電視劇《衣袖紅鑲邊》再創事業高峰的李俊昊，將出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》與兩位主持人相遇。這是他首次出演該檔節目，預計將談論李俊昊從男團2PM出道時期開始，到並行演員、成為大勢的各種故事。雖然播出日期尚未確定，但已引發各界關注了。

李俊昊於去年（2021年）退伍，並以退伍後拍攝的第一部電視劇《衣袖紅鑲邊》獲得「百想藝術大賞」之「雙冠王」（視帝、人氣獎）。除了偶像、演員外，李俊昊的藝能感其實也相當突出，但這段期間他只錄製了MBC綜藝節目《黃金漁場－Radio Star》（一集為宣傳電視劇，一集為電視劇公約）。如今終於再傳出他要出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》並與「劉大神」相遇，相信不少粉絲已經等不及播出了吧～

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