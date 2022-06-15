李俊昊今日（15日）录制《刘QUIZ》与刘在锡相遇！将谈论从2PM出道、并行演员、到成为大势等各种故事

可以、可以！太好奇刘在锡会引导李俊昊说出哪些还未公开过的故事了～



tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》由刘在锡、曹世镐共同主持，这是一档以探访人们的日常生活为主轴，进行简单谈话和突然问答的街头谈话与问答秀。2018年播出至今，陆续访问了各个领域的人士，也不乏演员、偶像等，屡屡创造话题。

今日（15日），有消息指出，以电视剧《衣袖红镶边》再创事业高峰的李俊昊，将出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》与两位主持人相遇。这是他首次出演该档节目，预计将谈论李俊昊从男团2PM出道时期开始，到并行演员、成为大势的各种故事。虽然播出日期尚未确定，但已引发各界关注了。

李俊昊於去年（2021年）退伍，并以退伍后拍摄的第一部电视剧《衣袖红镶边》获得「百想艺术大赏」之「双冠王」（视帝、人气奖）。除了偶像、演员外，李俊昊的艺能感其实也相当突出，但这段期间他只录制了MBC综艺节目《黄金渔场－Radio Star》（一集为宣传电视剧，一集为电视剧公约）。如今终於再传出他要出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》并与「刘大神」相遇，相信不少粉丝已经等不及播出了吧～

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