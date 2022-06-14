《我們的藍調時光》主演劇終感言、 向角色深情告別，海報中最後一張拍立得終於補全

《我們的藍調時光》播完20集完美收官，感謝製作團隊帶大家在2個月裡一起經歷蔚藍村男女老少們的一小段人生，演員和觀眾都收穫了久久難忘的感動與溫暖~

李炳憲飾演卡車雜貨商「李東昔」，有宣亞和玉冬兩條故事線，真實感人的演技征服觀眾：「這部戲融入了很多主角的生活，所以沒有東昔登場時，比起自己出演的電視劇更是客觀地欣賞一部非常棒的作品的感覺，追直播非常開心。 感謝和我一樣喜歡《我們的藍調時光》的觀眾們，會成為無法忘懷的一部作品。 希望一直和大家分享幸福的瞬間。 」



申敏兒飾演患有憂鬱症但仍努力愛著小孩的「閔宣亞」，細膩地演出了她的缺陷、悲傷和成長：「演宣亞的過程很心痛。 努力理解憂鬱症患者所感受到的的痛苦和幻象，想為努力戰勝這些的宣亞的意志注入力量。 想緊緊拉住她無法如願的心，也感受到了東昔對宣亞始終不變的愛。 我也非常想為宣亞應援。 」



車勝元飾演候鳥父親「崔漢修」，在劇中追憶初戀的美好年華：「最近演了很多強硬狠毒的角色，漢修則是沒有特別設定或極端情境的普通人，思考了很多該如何演好他。 完成作品後更多是成就感和滿足感，相信這部劇會一直留在記憶中。 想對漢修說一聲：努力生活吧！」



李姃垠飾演水產店老闆「鄭恩喜」，在漢修和美蘭兩條故事線裡分享了初戀與友情的故事，熱情爽快講義氣的個性十分討喜：「我也在身為長女的恩喜的生活中、對勞動的積極態度中獲得了力量，也因她而思考如何與鄰居共生。 能與讓這樣的電視劇成為可能的團隊一起合作，十分感謝。 」



韓志旼飾演背著秘密的海女「李英玉」：「住在蔚藍村非常幸福。 因為英玉、擁抱英希的定俊、以及所有人而感到溫暖。 希望英玉可以在名為家人的籬笆中盡情歡笑和愛，再也不必享受孤獨的滋味。 」



金宇彬飾演暖男船長「朴定俊」，時隔6年回歸小螢幕展現更加成熟的演技：「參與這部令人驚豔的作品時也回顧了現在的自己，拍攝過程一直感到非常溫暖。 相信我們的故事會久久留在心中。 定俊啊，要記住我們每個人只是存在本身便已有足夠資格被愛。 」



金惠子和高斗心飾演蔚藍村的主心骨「姜玉冬」和「玄春禧」，是一對互相扶持的好朋友。 金惠子：「因為有大家幫助才能順利拍完，尤其如果沒有李炳憲絕對無法獨自完成。 感謝大家，不會忘懷。 」高斗心：「我們的藍調就是我們的故事，感謝大家喜愛。 」





嚴正化飾演蔚藍村永遠的女王「高美蘭」：「能在盧熙京的作品中飾演美蘭真的非常幸福。 美蘭啊，希望妳一直堅持與恩喜的義氣、一輩子互相支持，成為彼此如明燈一般的朋友。 」



朴志煥和崔英俊飾演「鄭印權」和「房浩息」，從摯友變成冤家對頭、最後又變成親家，深沉父愛賺足觀眾淚水。 朴志煥：「通過這部劇學到很多。 也許更積極看待生活時才有真正的價值。 印權啊，即使我沒能把你好好介紹給大家也理解一下吧。 還有，少發火啦！」



崔英俊：「回頭看時發現每個瞬間都很幸福。 因為浩息而被很多人喜歡。 我作為觀眾也會把《我們的藍調時光》選為人生電視劇。 『活著的每個人都幸福吧！』我也會銘記這句話，好好幸福的。 也祈禱大家都幸福。 」



新人演員裴賢聖和盧允瑞飾演高中生「鄭顯」和「房英珠」，堪稱「濟州版羅密歐與朱麗葉」。 裴賢聖：「這部劇讓我更加堅定成為好演員的想法。 觀摩各位前輩的演技都已經學到很多，每個瞬間都很榮幸。 阿顯啊，你總是思慮很深又很穩重，真的非常帥氣。 希望你一直幸福，感謝曾來到我身邊。 」



盧允瑞：「作為英珠的每個瞬間都很幸福。 感謝導演和編劇給我鼓勵、幫我融入角色，感謝工作人員讓第一次身處電視劇片場的我能放鬆地拍攝。 各位優秀的前輩都給不足的我很多稱讚，能和前輩們、阿顯、兩位父親一起拍戲，非常榮幸。 」



鄭恩惠飾演唐氏症患者「李英希」，演員本人也是患有唐氏症的肖像畫家，在這部劇中的畫作更帶給觀眾無限感動：「感謝讓我用李英希這個名字飾演英玉的姐姐。 感謝大家的喜愛。 」



奇昭侑飾演高斗心孫女「孫恩奇」，可愛的哭戲讓大家印象極深：「相信等我長大後仍會記得第一次去的濟州。 恩奇呀，不要哭了，現在和媽媽、爸爸、奶奶一起幸福生活吧！」



此外，這部劇開播時公開的拍立得海報中只有14位主角的照片，另一張照片是空的。



播完英希那一集之後終於公開了完整版，15個人的臉上全都洋溢著燦爛的笑容~



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