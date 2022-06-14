《我们的蓝调时光》主演剧终感言、 向角色深情告别，海报中最后一张拍立得终於补全

《我们的蓝调时光》播完20集完美收官，感谢制作团队带大家在2个月里一起经历蔚蓝村男女老少们的一小段人生，演员和观众都收获了久久难忘的感动与温暖~

李炳宪饰演卡车杂货商「李东昔」，有宣亚和玉冬两条故事线，真实感人的演技征服观众：「这部戏融入了很多主角的生活，所以没有东昔登场时，比起自己出演的电视剧更是客观地欣赏一部非常棒的作品的感觉，追直播非常开心。 感谢和我一样喜欢《我们的蓝调时光》的观众们，会成为无法忘怀的一部作品。 希望一直和大家分享幸福的瞬间。 」



申敏儿饰演患有忧郁症但仍努力爱著小孩的「闵宣亚」，细腻地演出了她的缺陷、悲伤和成长：「演宣亚的过程很心痛。 努力理解忧郁症患者所感受到的的痛苦和幻象，想为努力战胜这些的宣亚的意志注入力量。 想紧紧拉住她无法如愿的心，也感受到了东昔对宣亚始终不变的爱。 我也非常想为宣亚应援。 」



车胜元饰演候鸟父亲「崔汉修」，在剧中追忆初恋的美好年华：「最近演了很多强硬狠毒的角色，汉修则是没有特别设定或极端情境的普通人，思考了很多该如何演好他。 完成作品后更多是成就感和满足感，相信这部剧会一直留在记忆中。 想对汉修说一声：努力生活吧！」



李姃垠饰演水产店老板「郑恩喜」，在汉修和美兰两条故事线里分享了初恋与友情的故事，热情爽快讲义气的个性十分讨喜：「我也在身为长女的恩喜的生活中、对劳动的积极态度中获得了力量，也因她而思考如何与邻居共生。 能与让这样的电视剧成为可能的团队一起合作，十分感谢。 」



韩志旼饰演背著秘密的海女「李英玉」：「住在蔚蓝村非常幸福。 因为英玉、拥抱英希的定俊、以及所有人而感到温暖。 希望英玉可以在名为家人的篱笆中尽情欢笑和爱，再也不必享受孤独的滋味。 」



金宇彬饰演暖男船长「朴定俊」，时隔6年回归小萤幕展现更加成熟的演技：「参与这部令人惊艳的作品时也回顾了现在的自己，拍摄过程一直感到非常温暖。 相信我们的故事会久久留在心中。 定俊啊，要记住我们每个人只是存在本身便已有足够资格被爱。 」



金惠子和高斗心饰演蔚蓝村的主心骨「姜玉冬」和「玄春禧」，是一对互相扶持的好朋友。 金惠子：「因为有大家帮助才能顺利拍完，尤其如果没有李炳宪绝对无法独自完成。 感谢大家，不会忘怀。 」高斗心：「我们的蓝调就是我们的故事，感谢大家喜爱。 」





严正化饰演蔚蓝村永远的女王「高美兰」：「能在卢熙京的作品中饰演美兰真的非常幸福。 美兰啊，希望你一直坚持与恩喜的义气、一辈子互相支持，成为彼此如明灯一般的朋友。 」



朴志焕和崔英俊饰演「郑印权」和「房浩息」，从挚友变成冤家对头、最后又变成亲家，深沉父爱赚足观众泪水。 朴志焕：「通过这部剧学到很多。 也许更积极看待生活时才有真正的价值。 印权啊，即使我没能把你好好介绍给大家也理解一下吧。 还有，少发火啦！」



崔英俊：「回头看时发现每个瞬间都很幸福。 因为浩息而被很多人喜欢。 我作为观众也会把《我们的蓝调时光》选为人生电视剧。 『活著的每个人都幸福吧！』我也会铭记这句话，好好幸福的。 也祈祷大家都幸福。 」



新人演员裴贤圣和卢允瑞饰演高中生「郑显」和「房英珠」，堪称「济州版罗密欧与朱丽叶」。 裴贤圣：「这部剧让我更加坚定成为好演员的想法。 观摩各位前辈的演技都已经学到很多，每个瞬间都很荣幸。 阿显啊，你总是思虑很深又很稳重，真的非常帅气。 希望你一直幸福，感谢曾来到我身边。 」



卢允瑞：「作为英珠的每个瞬间都很幸福。 感谢导演和编剧给我鼓励、帮我融入角色，感谢工作人员让第一次身处电视剧片场的我能放松地拍摄。 各位优秀的前辈都给不足的我很多称赞，能和前辈们、阿显、两位父亲一起拍戏，非常荣幸。 」



郑恩惠饰演唐氏症患者「李英希」，演员本人也是患有唐氏症的肖像画家，在这部剧中的画作更带给观众无限感动：「感谢让我用李英希这个名字饰演英玉的姐姐。 感谢大家的喜爱。 」



奇昭侑饰演高斗心孙女「孙恩奇」，可爱的哭戏让大家印象极深：「相信等我长大后仍会记得第一次去的济州。 恩奇呀，不要哭了，现在和妈妈、爸爸、奶奶一起幸福生活吧！」



此外，这部剧开播时公开的拍立得海报中只有14位主角的照片，另一张照片是空的。



播完英希那一集之后终於公开了完整版，15个人的脸上全都洋溢著灿烂的笑容~



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