【分集劇情】《我們的藍調時光》大結局刷新最高收視率！東昔替玉冬登頂漢拏山，真心話在最後一刻終於講出（ep.20）

恭喜大家又追完了一部難得的好劇！《我們的藍調時光》昨晚播出最後一集，收視率從開播的7.3%飆到最後的14.6%，包括玉冬、東昔在內的每個人都給觀眾留下了深深的感動 ❤

tvN療癒劇《我們的藍調時光》經歷兩個月時間終於播完了20集，帶大家一起經歷了15位主角各自不同的人生片段，留下深深的感動餘韻。 最後一集由影帝李炳憲和「國寶級」影后金惠子擔任主軸，毫無懸念賺足了觀眾的淚水T^T



*以下內容包含第20集關鍵劇情！



玉冬人生中最快樂的一天

在東昔的追問下，玉冬終於說出她對東昔冷漠的原因：我是瘋女人，不僅害死女兒，還以為兒子只要有吃有住、不用出去冒著危險賺錢就好。 早在童年就失去父母和哥哥的她，沒有機會接受教育，也不知道為人父母應該是什麼模樣。玉冬並非故意對東昔不好，但也從未知曉兒子內心對母愛的渴望。



玉冬遙望親人們長眠的地方，重遊和丈夫初遇的小店，讓東昔在窗子上寫下一個一個名字，從爸爸媽媽、丈夫、子女到家裡的貓貓狗狗，全都是對她最重要的存在。玉冬還想看看兒子口中世上最美的白鹿潭，拿著東昔獨自登頂拍給她的影片，看了一遍又一遍。 晚上還在東昔的小屋見到兒子溫柔善良的女友宣亞，開心得不得了。





玉冬第二天早早起來，開心地做了東昔最愛吃的大醬湯，鑽回被子裡邊休息邊等他。 她的面容平靜安詳，似乎已經不再有遺憾和掛念。



東昔的真心話

東昔背起玉冬走山路，發現她瘦得難以置信，瞬間眼紅。 這一次他終於問到了母親的回答，積壓多年的委屈化做淚水不斷湧出。



東昔問玉冬，如果有來世、如果自己脾氣沒那麼差，還願意和我做母子嗎？玉冬點點頭。 東昔終於走到漢拏山頂，發現天氣不良無法靠近白鹿潭。 他拿出手機錄影，紅著眼睛說：等到春暖花開時，我再帶媽媽來吧。



東昔不是討厭大醬湯，而是因為別人做的大醬湯沒有媽媽的味道。 第二天早上東昔來吃玉冬做的大醬湯，猛然察覺到媽媽已經離去。 他躺到媽媽身邊，緊緊抱住媽媽瘦小的身軀，大哭不已。 東昔這才明白，原來他從未真正怨恨媽媽，而是希望緊緊擁抱她、與她和解，在媽媽懷中哭出所有委屈。



「生活還是得繼續」

玉冬葬禮後一個月，大家的生活恢復往昔的忙碌充實，只是市場上不見了玉冬的攤位。 蔚藍村和鄰村舉辦運動會，所有人都回來了，有的上場比賽、有的在場下加油，每個人都發自內心地歡笑、享受生活的美好。



片尾字幕：「有個使命我們都不該遺忘。 我們生於這片土地，並非為了承受磨難或不幸，我們是為了幸福而生。 祝大家幸福快樂！」正應了創作企劃中寫的：「為站在人生的末尾、頂峰或開端的所有人，送上應援。 不要倒下，還沒有結束。 活著，並且要幸福，我想為你們應援。 」



這一集讓不少觀眾淚崩，紛紛將它封為新的人生劇：「玉冬的人生最後一天是最快樂的，笑著入睡、天微亮忙起床，煮湯等兒子」、「從東昔在船上玻璃寫字我就開始哭」、「觀眾不理解或原諒玉冬沒關係，東昔願意和解就好」、「也許玉冬覺得自己沒必要被原諒，被埋怨也沒關係」、「人生不是什麼都要答案啊」、「結尾收得很棒，痛徹心扉的和解後迎來溫暖人心的力量」、「好喜歡最後的結尾，這就是人生，雖然有難過的時候，但更 顯得珍惜幸福的可貴」、「這世界有盧編的戲，是最幸福的一件事」。

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