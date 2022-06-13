【分集剧情】《我们的蓝调时光》大结局刷新最高收视率！东昔替玉冬登顶汉拏山，真心话在最后一刻终於讲出（ep.20）

恭喜大家又追完了一部难得的好剧！《我们的蓝调时光》昨晚播出最后一集，收视率从开播的7.3%飙到最后的14.6%，包括玉冬、东昔在内的每个人都给观众留下了深深的感动 ❤

tvN疗愈剧《我们的蓝调时光》经历两个月时间终於播完了20集，带大家一起经历了15位主角各自不同的人生片段，留下深深的感动余韵。 最后一集由影帝李炳宪和「国宝级」影后金惠子担任主轴，毫无悬念赚足了观众的泪水T^T



*以下内容包含第20集关键剧情！



玉冬人生中最快乐的一天

在东昔的追问下，玉冬终於说出她对东昔冷漠的原因：我是疯女人，不仅害死女儿，还以为儿子只要有吃有住、不用出去冒著危险赚钱就好。 早在童年就失去父母和哥哥的她，没有机会接受教育，也不知道为人父母应该是什么模样。玉冬并非故意对东昔不好，但也从未知晓儿子内心对母爱的渴望。



玉冬遥望亲人们长眠的地方，重游和丈夫初遇的小店，让东昔在窗子上写下一个一个名字，从爸爸妈妈、丈夫、子女到家里的猫猫狗狗，全都是对她最重要的存在。玉冬还想看看儿子口中世上最美的白鹿潭，拿著东昔独自登顶拍给她的影片，看了一遍又一遍。 晚上还在东昔的小屋见到儿子温柔善良的女友宣亚，开心得不得了。





玉冬第二天早早起来，开心地做了东昔最爱吃的大酱汤，钻回被子里边休息边等他。 她的面容平静安详，似乎已经不再有遗憾和挂念。



东昔的真心话

东昔背起玉冬走山路，发现她瘦得难以置信，瞬间眼红。 这一次他终於问到了母亲的回答，积压多年的委屈化做泪水不断涌出。



东昔问玉冬，如果有来世、如果自己脾气没那么差，还愿意和我做母子吗？玉冬点点头。 东昔终於走到汉拏山顶，发现天气不良无法靠近白鹿潭。 他拿出手机录影，红著眼睛说：等到春暖花开时，我再带妈妈来吧。



东昔不是讨厌大酱汤，而是因为别人做的大酱汤没有妈妈的味道。 第二天早上东昔来吃玉冬做的大酱汤，猛然察觉到妈妈已经离去。 他躺到妈妈身边，紧紧抱住妈妈瘦小的身躯，大哭不已。 东昔这才明白，原来他从未真正怨恨妈妈，而是希望紧紧拥抱她、与她和解，在妈妈怀中哭出所有委屈。



「生活还是得继续」

玉冬葬礼后一个月，大家的生活恢复往昔的忙碌充实，只是市场上不见了玉冬的摊位。 蔚蓝村和邻村举办运动会，所有人都回来了，有的上场比赛、有的在场下加油，每个人都发自内心地欢笑、享受生活的美好。



片尾字幕：「有个使命我们都不该遗忘。 我们生於这片土地，并非为了承受磨难或不幸，我们是为了幸福而生。 祝大家幸福快乐！」正应了创作企划中写的：「为站在人生的末尾、顶峰或开端的所有人，送上应援。 不要倒下，还没有结束。 活著，并且要幸福，我想为你们应援。 」



这一集让不少观众泪崩，纷纷将它封为新的人生剧：「玉冬的人生最后一天是最快乐的，笑著入睡、天微亮忙起床，煮汤等儿子」、「从东昔在船上玻璃写字我就开始哭」、「观众不理解或原谅玉冬没关系，东昔愿意和解就好」、「也许玉冬觉得自己没必要被原谅，被埋怨也没关系」、「人生不是什么都要答案啊」、「结尾收得很棒，痛彻心扉的和解后迎来温暖人心的力量」、「好喜欢最后的结尾，这就是人生，虽然有难过的时候，但更 显得珍惜幸福的可贵」、「这世界有卢编的戏，是最幸福的一件事」。

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