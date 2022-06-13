【有片】果然所有的人心願都是一樣的！呂珍九、文佳煐用畫畫與觀眾們產生「Link」

【有片】果然所有的人心願都是一樣的！呂珍九、文佳煐用畫畫與觀眾們產生「Link」

畫報   2022年6月13日   星期一08:00   Hui   2

（封面圖源：YouTube@W KOREA）

太喜歡呂珍九、文佳煐這次拍攝的「CP畫報」啦！從首圖應該就可以知道，他們今年一定要做的事情是什麼了吧？（笑）

由呂珍九、文佳煐主演tvN月火劇（週一、二播出）《Link：盡情吃，用力愛》，將於今晚（13日）播出第3集。兩位演員均為童星出身，時隔12年再合作的他們，以「共享情感」的設定，展開浪漫化學反應。本劇結合奇幻、愛情、懸疑等多樣化題材，滿足喜好不同的觀眾。

（圖源：YouTube@W KOREA）
電視劇尚未正式播出前，呂珍九、文佳煐搶先通過時尚雜誌《W》與觀眾們見面，兩人一起拍攝畫報。官方近期公開幕後花絮，並用「畫畫」來訪問兩位演員，相當新鮮。過程中笑聲不斷，還可以看到CP感爆棚的拍攝片花，默契不同凡響。

（圖源：YouTube@W KOREA）
文佳煐對呂珍九的初印象為「布丁」（小編也和珍九一樣，以為佳煐畫的是「烏紗帽」XD），小時候的珍九真的超～可愛，像布丁一樣，所以想用布丁表現出軟綿綿的樣子。呂珍九表示，這是第一次聽到有人說他像布丁。

（圖源：YouTube@W KOREA）
呂珍九想通過畫作表現出文佳煐「笑容特別漂亮」，但是這手吧…不太行啊。文佳煐補充：「跟不上你的想法啊～」這兩位演員真的太可愛了！（笑）

（圖源：YouTube@W KOREA）
說到今年一定要做的事，兩人超有默契！文佳煐畫了飛機、呂珍九畫了背包，怎麼看都是「出去旅行」。機智的文佳煐還把兩人的畫作「合體」，是不是非常符合他們主演的電視劇《Link》（產生聯結）啊？這應該不只是兩位演員的心願，而是全部的人都想做的事情吧～

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留言/評論
  • 他們拍宣傳海報的花絮超甜的🥰
    2小時前
  • 畫報很甜🥰 現在應該每個人的願望都跟他們一樣吧😂
    1小時前
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