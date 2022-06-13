【有片】果然所有的人心愿都是一样的！吕珍九、文佳煐用画画与观众们产生「Link」

太喜欢吕珍九、文佳煐这次拍摄的「CP画报」啦！从首图应该就可以知道，他们今年一定要做的事情是什么了吧？（笑）
由吕珍九、文佳煐主演tvN月火剧（周一、二播出）《Link：尽情吃，用力爱》，将於今晚（13日）播出第3集。两位演员均为童星出身，时隔12年再合作的他们，以「共享情感」的设定，展开浪漫化学反应。本剧结合奇幻、爱情、悬疑等多样化题材，满足喜好不同的观众。
电视剧尚未正式播出前，吕珍九、文佳煐抢先通过时尚杂志《W》与观众们见面，两人一起拍摄画报。官方近期公开幕后花絮，并用「画画」来访问两位演员，相当新鲜。过程中笑声不断，还可以看到CP感爆棚的拍摄片花，默契不同凡响。
文佳煐对吕珍九的初印象为「布丁」（小编也和珍九一样，以为佳煐画的是「乌纱帽」XD），小时候的珍九真的超～可爱，像布丁一样，所以想用布丁表现出软绵绵的样子。吕珍九表示，这是第一次听到有人说他像布丁。
吕珍九想通过画作表现出文佳煐「笑容特别漂亮」，但是这手吧…不太行啊。文佳煐补充：「跟不上你的想法啊～」这两位演员真的太可爱了！（笑）
说到今年一定要做的事，两人超有默契！文佳煐画了飞机、吕珍九画了背包，怎么看都是「出去旅行」。机智的文佳煐还把两人的画作「合体」，是不是非常符合他们主演的电视剧《Link》（产生联结）啊？这应该不只是两位演员的心愿，而是全部的人都想做的事情吧～
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