這髮型是26歲的BTS防彈少年團忙內柾國唯一的黑歷史：當初都怪我不聽話，自以為很帥

這髮型是26歲的BTS防彈少年團忙內柾國唯一的黑歷史：當初都怪我不聽話，自以為很帥

明星   2022年6月11日   星期六08:30   Tracy   2

（封面圖源：fb@bangtan.official）

26歲就已經在世界歌壇享有盛譽的防彈少年團忙內柾國，他說有令他非常後悔的瞬間。

這到底是怎麼回事呢？ 前幾日柾國開通了V LIVE直播和粉絲們暢聊互動，獨自前去露營的他被粉絲們發現換了新髮型，這就讓他想起曾經剪過的「三角飯糰」髮型。

柾國回想著當時工作人員們的阻攔，稱：「他們都勸我，讓我只修一點點，說只要修一點點就會很好看，但我根本沒聽他們的。 」一邊回憶，柾國一邊露出後悔的表情。 於是剪完頭髮的柾國就成了這個樣子，髮型成奇怪的三角形，撐在了柾國的脖子上，然而那時的柾國卻沾沾自喜，以為新髮型特別帥，但其實只有他本人這麼想（笑！）。柾國還說：「那時我要是聽話的話髮型會很帥，現在根本無法再看到那個造型。 」

最後，柾國還解釋了為何刪掉IG裡的所有內容，表示：「其實也沒有什麼特別的理由，只是想弄得更好看一些。 」點開柾國的IG，會發現確實比之前要整潔、有藝術氛圍得多，只是少了原來的生活氣息，這是讓很多粉絲不捨之前的IG。

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留言/評論
  • 只要是你 怎樣都可愛🥰
    1小時前
  • 是我們可愛柾順！！！
    1小時前
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