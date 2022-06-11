這髮型是26歲的BTS防彈少年團忙內柾國唯一的黑歷史：當初都怪我不聽話，自以為很帥

26歲就已經在世界歌壇享有盛譽的防彈少年團忙內柾國，他說有令他非常後悔的瞬間。

這到底是怎麼回事呢？ 前幾日柾國開通了V LIVE直播和粉絲們暢聊互動，獨自前去露營的他被粉絲們發現換了新髮型，這就讓他想起曾經剪過的「三角飯糰」髮型。



고집쎘던 삼각김밥 머리 시절에 대해 얘기하는 정국이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



내가 그때 삼각김밥 시절이 있었잖아요 머리가 이래가지구~ 그때 지인짜! 말 안 들었거든요? 그때 말 들었으면은 훨씬 더 이쁘게 길렀을텐데 그죠? 지금 보니까 못 보겠더라 머리를... pic.twitter.com/iwGvNH93e0 — 달콤한 찜 (@dolce_jim) June 7, 2022

柾國回想著當時工作人員們的阻攔，稱：「他們都勸我，讓我只修一點點，說只要修一點點就會很好看，但我根本沒聽他們的。 」一邊回憶，柾國一邊露出後悔的表情。 於是剪完頭髮的柾國就成了這個樣子，髮型成奇怪的三角形，撐在了柾國的脖子上，然而那時的柾國卻沾沾自喜，以為新髮型特別帥，但其實只有他本人這麼想（笑！）。柾國還說：「那時我要是聽話的話髮型會很帥，現在根本無法再看到那個造型。 」



미모가 다 이겨 정국이는ㅋㅋㅋ

근데 진심 정국이 삼각김밥 머리 사랑했다 난 새끼양 안고 있는 사진 오랫동안 내 대문 사진이었고

뭐 다른 머리 스타일도 물론 다 좋았지만ㅋㅋㅋ#JUNGKOOK #StayAlive @BTS_twt pic.twitter.com/fM9bk7BNZ3 — JungkookLove.97 (@truelovetaetae) June 7, 2022

最後，柾國還解釋了為何刪掉IG裡的所有內容，表示：「其實也沒有什麼特別的理由，只是想弄得更好看一些。 」點開柾國的IG，會發現確實比之前要整潔、有藝術氛圍得多，只是少了原來的生活氣息，這是讓很多粉絲不捨之前的IG。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞