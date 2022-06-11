这发型是26岁的BTS防弹少年团忙内柾国唯一的黑历史：当初都怪我不听话，自以为很帅

这发型是26岁的BTS防弹少年团忙内柾国唯一的黑历史：当初都怪我不听话，自以为很帅

明星   2022年6月11日   星期六08:30   Tracy   2

（封面图源：fb@bangtan.official）

26岁就已经在世界歌坛享有盛誉的防弹少年团忙内柾国，他说有令他非常后悔的瞬间。

这到底是怎么回事呢？ 前几日柾国开通了V LIVE直播和粉丝们畅聊互动，独自前去露营的他被粉丝们发现换了新发型，这就让他想起曾经剪过的「三角饭团」发型。

柾国回想著当时工作人员们的阻拦，称：「他们都劝我，让我只修一点点，说只要修一点点就会很好看，但我根本没听他们的。 」一边回忆，柾国一边露出后悔的表情。 於是剪完头发的柾国就成了这个样子，发型成奇怪的三角形，撑在了柾国的脖子上，然而那时的柾国却沾沾自喜，以为新发型特别帅，但其实只有他本人这么想（笑！）。柾国还说：「那时我要是听话的话发型会很帅，现在根本无法再看到那个造型。 」

最后，柾国还解释了为何删掉IG里的所有内容，表示：「其实也没有什么特别的理由，只是想弄得更好看一些。 」点开柾国的IG，会发现确实比之前要整洁、有艺术氛围得多，只是少了原来的生活气息，这是让很多粉丝不舍之前的IG。

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留言/评论
  • 只要是你 怎樣都可愛🥰
    1小时前
  • 是我們可愛柾順！！！
    1小时前
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