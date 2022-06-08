《Running Man》替全昭旻選老公！梁世燦VS曹世鎬，投票結果連本人都超傻眼～

這樣算競爭激烈嗎？大家覺得全昭旻會選擇誰呢～？

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》最新一期邀請到了大家都很熟悉的來賓，女團KARA出身的歌手許齡智與搞笑藝人曹世鎬，這一次不停地更換同隊成員，每一次分隊伍節目組都用不同的方式呈現，而其中一次分隊方法則是出了很特別的題目。



節目組出了關於二選一的題目「如果要替昭旻選老公的話？梁世燦（坐下）VS曹世鎬（站著）」，劉在錫聽完後笑著說：「是說為什麼昭旻的老公人選都那副德性？XD」、「都是搞笑藝人」



不過，全昭旻則是表示這樣的二選一，她也需要考慮一下，成員們也覺得很難抉擇，究竟大家會怎麼選擇呢？



▼節目片段：



結果出爐！（坐下）選梁世燦的人有五位，剩下（站著）四人選擇了曹世鎬，全昭旻本人則非常傻眼，因為她坐下來就表示選了梁世燦，結果梁世燦選曹世鎬，全昭旻看了生氣地指著梁世燦質問：「你為什麼不選自己啦！」



劉在錫則笑著表示：「呀！世燦，你站著的意思…就是叫她去跟曹世鎬交往啊～。」則反駁說：「我只是以為鍾國哥會站著（想跟他同一隊）才會這樣選。」解釋自己只是為了分隊的選擇。



PS：小編也默默選擇了梁世燦。XD

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