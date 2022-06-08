《Running Man》替全昭旻选老公！梁世灿VS曹世镐，投票结果连本人都超傻眼～

这样算竞争激烈吗？大家觉得全昭旻会选择谁呢～？

SBS 热门综艺节目《Running Man》最新一期邀请到了大家都很熟悉的来宾，女团KARA出身的歌手许龄智与搞笑艺人曹世镐，这一次不停地更换同队成员，每一次分队伍节目组都用不同的方式呈现，而其中一次分队方法则是出了很特别的题目。



节目组出了关於二选一的题目「如果要替昭旻选老公的话？梁世灿（坐下）VS曹世镐（站著）」，刘在锡听完后笑著说：「是说为什么昭旻的老公人选都那副德性？XD」、「都是搞笑艺人」



不过，全昭旻则是表示这样的二选一，她也需要考虑一下，成员们也觉得很难抉择，究竟大家会怎么选择呢？



▼节目片段：



结果出炉！（坐下）选梁世灿的人有五位，剩下（站著）四人选择了曹世镐，全昭旻本人则非常傻眼，因为她坐下来就表示选了梁世灿，结果梁世灿选曹世镐，全昭旻看了生气地指著梁世灿质问：「你为什么不选自己啦！」



刘在锡则笑著表示：「呀！世灿，你站著的意思…就是叫她去跟曹世镐交往啊～。」则反驳说：「我只是以为钟国哥会站著（想跟他同一队）才会这样选。」解释自己只是为了分队的选择。



PS：小编也默默选择了梁世灿。XD

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