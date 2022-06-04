退伍後30代個人活動更加順利的2名男愛豆：Key＆李俊昊！網友：「兩人都很有好感、希望都能更火」

兩位本職工作（愛豆）也都做得很好！

韓國論壇 The qoo 近日有一篇「退伍後，30代個人活動更加順利的2名男愛豆」的文章，引發不少討論！這2名正是 SHINee 的 Key 和 2PM 的李俊昊。



Key 退伍後回歸《驚人的星期六》，以驚人的星期六角色席捲電視節目，出演《我獨自生活》也大獲成功，成為固定成員，節目中的片段還持續登上 MBC 的新聞片段（笑）！在《驚人的星期六》、《我獨自生活》中跳的舞蹈，以及作爲 YouTube 綜藝嘉賓都持續成爲話題，今年還入圍《第58屆百想藝術大獎》的男子綜藝獎。



李俊昊從退伍前 （我們家）的直拍大火，退伍後在《衣袖鑲紅邊》中出色地消化從王世孫「李祘」到聖君正祖的人物多樣的內心和感情變化，最高收視高達 17％。而李俊昊也在《第58屆百想藝術大獎》獲得男子最優秀演技獎，這是愛豆首次獲得這個獎項，更鞏固演員李俊昊的地位。



兩人在退伍後還有共同點：1.出道13年來，首次作為年末頒獎典禮的主持人（Key是《SBS歌謠大戰》、李俊昊是《歌謠大祭典》）、2.都入圍《第58屆百想藝術大獎》、3.兩人在入伍前拍的個人廣告只有一個，退伍後則拍了很多個人廣告！

網友們也紛紛表示：「對啊～退伍回來後感覺更加順利」、「想著 Key、俊昊進來的」、「兩個都很好，本職工作本來就做得很好，一直很順利，看著很欣慰」、「他們倆小時候也活得很努力，現在正好是盛開的狀態」、「但是兩個人的共同點是，自我管理非常棒」、「希望Key也再演一次戲」、「俊昊演技真的很好，值得成功」、「個人覺得Key最近出演的綜藝都很好看」等等。

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