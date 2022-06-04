退伍后30代个人活动更加顺利的2名男爱豆：Key＆李俊昊！网友：「两人都很有好感、希望都能更火」

两位本职工作（爱豆）也都做得很好！

韩国论坛 The qoo 近日有一篇「退伍后，30代个人活动更加顺利的2名男爱豆」的文章，引发不少讨论！这2名正是 SHINee 的 Key 和 2PM 的李俊昊。



Key 退伍后回归《惊人的星期六》，以惊人的星期六角色席卷电视节目，出演《我独自生活》也大获成功，成为固定成员，节目中的片段还持续登上 MBC 的新闻片段（笑）！在《惊人的星期六》、《我独自生活》中跳的舞蹈，以及作爲 YouTube 综艺嘉宾都持续成爲话题，今年还入围《第58届百想艺术大奖》的男子综艺奖。



李俊昊从退伍前 （我们家）的直拍大火，退伍后在《衣袖镶红边》中出色地消化从王世孙「李祘」到圣君正祖的人物多样的内心和感情变化，最高收视高达 17％。而李俊昊也在《第58届百想艺术大奖》获得男子最优秀演技奖，这是爱豆首次获得这个奖项，更巩固演员李俊昊的地位。



两人在退伍后还有共同点：1.出道13年来，首次作为年末颁奖典礼的主持人（Key是《SBS歌谣大战》、李俊昊是《歌谣大祭典》）、2.都入围《第58届百想艺术大奖》、3.两人在入伍前拍的个人广告只有一个，退伍后则拍了很多个人广告！

网友们也纷纷表示：「对啊～退伍回来后感觉更加顺利」、「想著 Key、俊昊进来的」、「两个都很好，本职工作本来就做得很好，一直很顺利，看著很欣慰」、「他们俩小时候也活得很努力，现在正好是盛开的状态」、「但是两个人的共同点是，自我管理非常棒」、「希望Key也再演一次戏」、「俊昊演技真的很好，值得成功」、「个人觉得Key最近出演的综艺都很好看」等等。

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