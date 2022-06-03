BLACKPINK最後一次團體回歸是2020年10月！超長空白期，網友：「快點結束軍白期回來吧」

近日，在韓國論題 The qoo 有一篇以「了解一下 BLACKPINK 完整體的空白期是什麼樣的水平」的文章，引發網友熱烈討論！

文章中提到，BLACKPINK 上一次完整體發行的專輯《THE ALBUM》是2020年10月2日。在這個期間出道的女團有：STAYC（2020.11.12）、aespa（2020.11.17）、IVE（2021.12.01）、Kep1er（2022.01.03）、NMIXX（2022.02.22）和 LE SSERAFIM（2022.05.02），然而 BLACKPINK 還不知道回歸的日程。



這也讓網友們紛紛表示：「快點結束軍白期回來吧...」、「BLACKPINK 與其說是歌手，不如說是名人組合」、「不回歸的理由是什麼？這是YG的意志？」、「STAYC 的歌曲16首、BLACKPINK 的歌曲才22首 呵呵」、「BLACKPINK 在我入伍前3天出了《Lovesick Girls》，我現在退伍快2個月了」、「Solo出了、戲也出演了、個人活動真的做了很多，應該會回歸了吧」、「她們是以當名人為主業的時尚女團，都會有自己的計劃吧」、「一看就是YG推遲，WINNER為了配合回歸才出演綜藝，據說被推遲了」等等。





Jennie 在3月出演《出差十五夜2》時，就曾透露：「我們 BLACKPINK 也馬上準備要回歸了！」不過...至今依舊還沒有什麼回歸消息！



成員們最近也合體拍攝《滾石雜誌》，當中將會通過深層採訪傳達之前從未聽說過的 BLACKPINK 成員們的真實採訪；作爲聯合國氣候變化大會宣傳大使的 BLACKPINK ，日前也一起出席COP26（ 第26屆聯合國氣候變遷大會）的活動。也希望可以快點聽到回歸消息啦～

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블랙핑크: 낯선 존재에서 친구, 그리고 팝의 초신성이 되기까지



그룹 블랙핑크@BLACKPINK가 롤링스톤 코리아 7호 커버를 장식합니다. 롤링스톤 코리아 7호에서는 블랙핑크가 단독 인터뷰를 통해 전해준 지금까지의 여정을 공개할 예정입니다#Rollingstone #롤링스톤코리아 #BLACKPINK pic.twitter.com/q63WGcyXRR — Rolling Stone Korea (@rollingstonekor) June 2, 2022

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