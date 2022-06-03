BLACKPINK最后一次团体回归是2020年10月！超长空白期，网友：「快点结束军白期回来吧」

近日，在韩国论题 The qoo 有一篇以「了解一下 BLACKPINK 完整体的空白期是什么样的水平」的文章，引发网友热烈讨论！

文章中提到，BLACKPINK 上一次完整体发行的专辑《THE ALBUM》是2020年10月2日。在这个期间出道的女团有：STAYC（2020.11.12）、aespa（2020.11.17）、IVE（2021.12.01）、Kep1er（2022.01.03）、NMIXX（2022.02.22）和 LE SSERAFIM（2022.05.02），然而 BLACKPINK 还不知道回归的日程。



这也让网友们纷纷表示：「快点结束军白期回来吧...」、「BLACKPINK 与其说是歌手，不如说是名人组合」、「不回归的理由是什么？这是YG的意志？」、「STAYC 的歌曲16首、BLACKPINK 的歌曲才22首 呵呵」、「BLACKPINK 在我入伍前3天出了《Lovesick Girls》，我现在退伍快2个月了」、「Solo出了、戏也出演了、个人活动真的做了很多，应该会回归了吧」、「她们是以当名人为主业的时尚女团，都会有自己的计划吧」、「一看就是YG推迟，WINNER为了配合回归才出演综艺，据说被推迟了」等等。





Jennie 在3月出演《出差十五夜2》时，就曾透露：「我们 BLACKPINK 也马上准备要回归了！」不过...至今依旧还没有什么回归消息！



成员们最近也合体拍摄《滚石杂志》，当中将会通过深层采访传达之前从未听说过的 BLACKPINK 成员们的真实采访；作爲联合国气候变化大会宣传大使的 BLACKPINK ，日前也一起出席COP26（ 第26届联合国气候变迁大会）的活动。也希望可以快点听到回归消息啦～

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블랙핑크: 낯선 존재에서 친구, 그리고 팝의 초신성이 되기까지



그룹 블랙핑크@BLACKPINK가 롤링스톤 코리아 7호 커버를 장식합니다. 롤링스톤 코리아 7호에서는 블랙핑크가 단독 인터뷰를 통해 전해준 지금까지의 여정을 공개할 예정입니다#Rollingstone #롤링스톤코리아 #BLACKPINK pic.twitter.com/q63WGcyXRR — Rolling Stone Korea (@rollingstonekor) June 2, 2022

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