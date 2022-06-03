秀智新劇《安娜》首支預告公開！擁有2個名字的她，究竟哪一個才是真的？

這一次秀智展現出了從未見過的反派演技，預告片質感十足，讓人非常期待！

《安娜》講述一個女人因為相對剝奪感而開始撒謊，從細小的謊言開始，逐漸過上完全不同人生的故事。

預告片中，秀智用罕見的低沉聲音說道：「人會在只有自己看的日記裡也寫下謊言。 」女主角在廣闊無人的雪原中一步一步艱難地向前走，另一幕中她背後是撞毀燃燒的車輛，手裡拎著帶火苗的包包。



之後，「裕美」和「安娜」兩個名字交替出現，她們的生活狀態也形成鮮明對比：裕美住在考試院的狹小房間、以泡麵果腹，到處做兼職維持生計;安娜則舉辦盛大華麗的婚禮，與社交界人士們共進晚餐，在媒體聚光燈的照耀下出席活動和接受採訪。



一個男生的聲音說：「我很擔心裕美，想做的事很多、想吃的也很多。 」有人問她：「你有兩個名字嗎？ 」秀智遲疑著回答：「該從何講起呢... 李裕美變成安娜的故事。 」



《安娜》改編自鄭韓雅（音）作家備受好評的長篇小說《親密的異邦人》，2017年憑電影《單身騎士》獲得認可的導演李珠英負責劇本和導演。 主演陣容除了曾主演《建築學概論》《桃李花歌》《當你沉睡時》《Start-Up：我的新創時代》的秀智，還有鄭恩彩、金俊翰、朴藝瑛等兼具實力與魅力的演員，未開播已引起不少話題和期待。

日前公開的官方海報裡，秀智展現出優雅魅惑的形象，不同的表情彷彿折射般呈現，暗示了角色多變的樣貌，文案寫道：「想擁有的名字，想偷走的人生。」



劇照裡分別是她搭乘巴士的疲憊模樣與穿戴整齊的光鮮造型，更令人好奇她究竟如何通過謊言改變自己的身份。





《安娜》將在6月24日通過Coupang Play公開，每週五晚8點更新。



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