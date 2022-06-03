秀智新剧《安娜》首支预告公开！拥有2个名字的她，究竟哪一个才是真的？

这一次秀智展现出了从未见过的反派演技，预告片质感十足，让人非常期待！

《安娜》讲述一个女人因为相对剥夺感而开始撒谎，从细小的谎言开始，逐渐过上完全不同人生的故事。

预告片中，秀智用罕见的低沉声音说道：「人会在只有自己看的日记里也写下谎言。 」女主角在广阔无人的雪原中一步一步艰难地向前走，另一幕中她背后是撞毁燃烧的车辆，手里拎著带火苗的包包。



之后，「裕美」和「安娜」两个名字交替出现，她们的生活状态也形成鲜明对比：裕美住在考试院的狭小房间、以泡面果腹，到处做兼职维持生计;安娜则举办盛大华丽的婚礼，与社交界人士们共进晚餐，在媒体聚光灯的照耀下出席活动和接受采访。



一个男生的声音说：「我很担心裕美，想做的事很多、想吃的也很多。 」有人问她：「你有两个名字吗？ 」秀智迟疑著回答：「该从何讲起呢... 李裕美变成安娜的故事。 」



《安娜》改编自郑韩雅（音）作家备受好评的长篇小说《亲密的异邦人》，2017年凭电影《单身骑士》获得认可的导演李珠英负责剧本和导演。 主演阵容除了曾主演《建筑学概论》《桃李花歌》《当你沉睡时》《Start-Up：我的新创时代》的秀智，还有郑恩彩、金俊翰、朴艺瑛等兼具实力与魅力的演员，未开播已引起不少话题和期待。

日前公开的官方海报里，秀智展现出优雅魅惑的形象，不同的表情彷佛折射般呈现，暗示了角色多变的样貌，文案写道：「想拥有的名字，想偷走的人生。」



剧照里分别是她搭乘巴士的疲惫模样与穿戴整齐的光鲜造型，更令人好奇她究竟如何通过谎言改变自己的身份。





《安娜》将在6月24日通过Coupang Play公开，每周五晚8点更新。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻