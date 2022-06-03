太妍和親哥的現實兄妹互動！哥哥買生日禮物卻搞錯尺碼，一句話太霸氣XD

太妍和親哥的現實兄妹互動！哥哥買生日禮物卻搞錯尺碼，一句話太霸氣XD

明星   2022年6月3日   星期五08:30   Sani  

（封面圖源：IG@Taeyeon_ss，Youtube@ TAEYEON Official截圖）

太妍和哥哥都超可愛XDD

近日太妍在Youtube公開《TAENG LOG》影片，分享錄製《驚人的星期六》工作日常。 早上做妝造髮型時，工作人員隨口問到太妍腳上的白色運動鞋，原來這雙鞋也有一段故事。

太妍表示這是親哥哥送給她的生日禮物，所以即便有點沉重都在努力穿。 還模仿哥哥的語氣說，平時總是妹妹買東西給他，這次哥哥真的努力賺錢給妹妹買了禮物，一定要收下，語氣甚至有點可憐兮兮。
（圖源：Youtube@ TAEYEON Official截圖）

太妍收下禮物說：「真的很感謝，但是碼數有點大啊......」不過哥哥非常堅持，霸氣地說：「穿上厚襪子再穿。 」太妍只好接受：「好...... 不管怎樣我會穿的。 」真實又有愛的兄妹對話讓工作人員都笑翻XD
（圖源：Youtube@ TAEYEON Official截圖）

其實太妍兄妹關係十分要好，之前太妍曾PO合照介紹說：「哥哥是另一個我嗎？ 還是我是哥哥的另一個哥哥呢？ 」另一次太妍在IG PO出後頸刺青照片，哥哥立即跑來留言：「媽！」意指要向媽媽打小報告，太妍則回復一個叫他安靜的emoji XD
（圖源：IG@Taeyeon_ss）

此外，拍Vlog這天是錄製SPY主題的《驚人的星期六》，她特地打扮成《Mr. & Mrs. Smith》裡的Angelina Jolie，擺出各種pose拍了多張照片，Key也湊過來說自己是「Honey Butter Brad PITT」、一同合照。 好期待她把這些美照也PO到IG呀~
（圖源：Youtube@ TAEYEON Official截圖）
（圖源：Youtube@ TAEYEON Official截圖）
（圖源：IG@amazingsat_official）

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