太妍和亲哥的现实兄妹互动！哥哥买生日礼物却搞错尺码，一句话太霸气XD

太妍和哥哥都超可爱XDD

近日太妍在Youtube公开《TAENG LOG》影片，分享录制《惊人的星期六》工作日常。 早上做妆造发型时，工作人员随口问到太妍脚上的白色运动鞋，原来这双鞋也有一段故事。

太妍表示这是亲哥哥送给她的生日礼物，所以即便有点沉重都在努力穿。 还模仿哥哥的语气说，平时总是妹妹买东西给他，这次哥哥真的努力赚钱给妹妹买了礼物，一定要收下，语气甚至有点可怜兮兮。



太妍收下礼物说：「真的很感谢，但是码数有点大啊......」不过哥哥非常坚持，霸气地说：「穿上厚袜子再穿。 」太妍只好接受：「好...... 不管怎样我会穿的。 」真实又有爱的兄妹对话让工作人员都笑翻XD



其实太妍兄妹关系十分要好，之前太妍曾PO合照介绍说：「哥哥是另一个我吗？ 还是我是哥哥的另一个哥哥呢？ 」另一次太妍在IG PO出后颈刺青照片，哥哥立即跑来留言：「妈！」意指要向妈妈打小报告，太妍则回复一个叫他安静的emoji XD



此外，拍Vlog这天是录制SPY主题的《惊人的星期六》，她特地打扮成《Mr. & Mrs. Smith》里的Angelina Jolie，摆出各种pose拍了多张照片，Key也凑过来说自己是「Honey Butter Brad PITT」、一同合照。 好期待她把这些美照也PO到IG呀~







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