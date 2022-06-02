【有片】《我的出走日记》花絮：明明是温馨又浪漫的场面，金智媛＆孙锡久却频频「破坏感动」XD

金智媛在影片里一直被孙锡久逗笑，又是「花絮比正片甜」系列！

JTBC电视剧《我的出走日记》於上周迎来大结局。剧中每位角色都还在某个地方生活著，而剧组陆续公开更多拍摄花絮，令剧迷们大饱眼福。





在倒数两集中，可以看到金智媛与孙锡久有更多「近距离」接触的场景。比如：喝完酒一起躺在床上聊天、一起在暖炉前吃著下酒菜、裹著毯子一起躺在地板上，以及猝不及防的背后抱，都令观众心动不已。（突然想到某个网友的留言：「可以看到具氏还活著就很棒了！」XD）

在拍摄这些画面时，现场的气氛如何呢？只见金智媛时常被孙锡久逗笑，相当愉快。在剧中有大部分的时间都穿著休闲服的孙锡久，久违地以衬衫出现，他表示：「这是申会长的取向」，引发爆笑。

而令人印象深刻的「酒中告白」，原本是金智媛要倒在孙锡久身上。但孙锡久说：「这样的姿势我很难躺下去，有点像给她掏耳朵的感觉。」所以才改成孙锡久「投入」金智媛的怀抱。

在正式拍摄两人一起躺在地板上的场景时，金智媛忍不住表示：「锁到我的喉咙了！」（咦，所谓令人窒息的爱吗？XD）最后变成孙锡久轻轻握住金智媛的手。剧中，金智媛饰演的「廉美贞」曾经说过，很喜欢孙锡久饰演的「具氏」大声呼喊她的名字。大声呼喊名字加上背后抱，真的是甜蜜破表啦～

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